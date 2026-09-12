Aşağılık Yahudinin fikrine bak sen! "Avrupa ülkeleri Gazzelileri kabul ederse hikaye biter"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki savaşın karşı taraf için ancak toprak kaybıyla sonuçlanması halinde caydırıcılık sağlayacağını savundu ve Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önerdi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, katıldığı bir podcast yayınında Gazze'deki savaş ve Filistinlilerin bölgeden çıkarılması konusunda tartışmalı açıklamalarda bulundu.

Smotrich, savaşın başladığı koşullarla sona ermesinin karşı tarafa yeterli bedel ödetmeyeceğini savunarak, “Benim görüşüme göre temel ilke şu: Bana karşı savaş başlatırsan ve kazanırsan kazanırsın; kaybedersen toprak kaybedersin.” ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, Gazze'deki can kayıplarının Hamas açısından caydırıcı olmadığını ileri sürerek, İsrail'in “50 bin teröristi öldürdük” şeklindeki açıklamalarının karşı taraf için anlam taşımadığını savundu.

Smotrich, “Onlar bizim gibi değil; bizde hayatın kutsallığının bir değeri var.” diyerek Gazze'deki savaşın sonucunun toprak kazanımı veya kaybı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa ülkeleri 20-30 bin Gazzeliyi kabul etse sorun biter"

Smotrich, açıklamalarında Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden çıkarılması fikrini de gündeme getirdi.

İsrail Maliye Bakanı, Avrupa'daki her ülkenin 20 bin veya 30 bin Gazzeliyi kabul etmesi halinde “bütün bu hikayenin sona ereceğini” öne sürdü.

Smotrich, Avrupa ülkelerini ve Mısır'ı “ikiyüzlülükle” suçlayarak, Gazze'deki Filistinlileri büyük sayılarda kabul etmeye hazır ülkelerin bulunmadığını söyledi.

İsrailli bakan, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinliyi hedef alan ifadelerinde ise “Nesiller boyunca İsrail'e yönelik derin antisemitik nefretle yetiştirilmiş iki milyon Nazi orada yaşayamaz.” iddiasında bulundu.

Bu ifadeler, Gazze'deki Filistinli nüfusun tamamını Nazi ideolojisiyle özdeşleştiren ve sivillerin bölgeden çıkarılmasını savunan bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Smotrich'in açıklamaları tartışmalı politikaları yeniden gündeme getirdi

Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini daha önce de savunmuş ve İsrail'in Gazze'deki savaş hedeflerinin bölgedeki Filistinli nüfusun azaltılmasını içermesi gerektiğini dile getirmişti.

İsrailli bakanın son açıklamaları, Gazze'deki savaşın geleceği ve savaş sonrasında bölgenin nasıl yönetileceğine ilişkin İsrail hükümeti içindeki tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Smotrich'in açıklamalarında kullandığı “iki milyon Nazi” ifadesi ise özellikle dikkat çekti. Uluslararası insancıl hukuk açısından sivillerin topluca cezalandırılması ve zorla yerinden edilmesi ciddi hukuki sorunlar doğuruyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'deki sivillerin zorla yerinden edilmesine yönelik çağrılara karşı defalarca uyarıda bulundu.

Kaynak: Mepa News