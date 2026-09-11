AHBAP’ı resmen yemişler

HABER MERKEZİ

Deprem istismarcılarının kirli çamaşırları saçılmaya devam ediliyor. AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz’da tutuklanan derneğin eski satın alma müdürü Deniz Şimşek’in savcılık ifadesinde dikkat çekici iddialar yer aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şimşek, derneğin deprem döneminde gerçekleştirdiği bazı satın almalarda fiyat, teslimat ve kalite açısından ciddi sorunlar bulunduğunu kaydetti.

KİTAP VE KEDİ MAMASI

Şimşek, deprem bölgesinde kurulması planlanan konteyner kırtasiyeler için yapılan kitap alımında dikkat çekici fiyat farkları bulunduğunu söyledi. Bir şirketin önce 66 milyon lira, daha sonra ise 44 milyon lira teklif verdiğini belirten Şimşek, buna rağmen aynı firmadan 80 milyon lira bedelle kitap satın alındığını dile getirdi. Satın alma teklifindeki fiyatların yüksek olduğunu yönetime ilettiğini belirten Şimşek, kitapların bir bölümünün eski, tedavülden kalkmış veya mevcut müfredatın dışında olduğunu da belirtti. Şimşek ayrıca kitapların dağıtılması amacıyla kurulması planlanan konteyner kırtasiyelerin hayata geçirilmediğini ekledi. Savcılık ifadesinde hayvan yemi ve mama alımına da değinen Şimşek, İzmir’den toplam 30 milyon lira bedelle 3 bin ton hayvan yemi ile kedi ve köpek maması satın alındığını söyledi. Alınan miktarın çok yüksek olduğunu belirten Şimşek, ürünlerin bir petshop üzerinden temin edilmesini de eleştirdi.

ŞOFÖRLER ÇALMIŞ BAHANESİ!

430 ton kahvaltılık ürünün 230 milyon lira bedelle satın alındığını da belirten Şimşek, fiilen teslim edilen ürünler arasında ciddi fark bulunduğunun aktarıldığını söyledi. Şirketin eksik teslimat iddiasını kabul etmediğini ve ürünlerin şoförler tarafından çalınmış olabileceğini savunduğunu belirten Şimşek, kendisinin ise depolardaki görevlileri ürünlerin kontrol edilmesi konusunda uyardığını ifade etti. Gaziantep’teki bir depo görevlisinin bazı ürünlerin kalitesi konusunda kendisine şikayette bulunduğunu belirten Şimşek, gıda kolilerinin genelinde fiyat ve kalite açısından sorun olduğunu söyledi.

Şimşek “Bilim TIR’ı” projesi için bir şirketten 6 TIR dorsesi için 160 milyon lira ödeme yapıldığını, TIR’ların bakımı için 12 milyon liralık bir fatura gördüğünü, sahadaki görevlilerden bakım yapılmadığı yönünde bilgi aldığını da kaydetti.

HALUK “KAÇARIM” DEDİ

Haluk Levent’in kendisini derneğin üst katındaki odaya çağırdığını anlatan Şimşek, görüşmede dernek içerisindeki bazı bilgilerin dışarı sızdırılması konusunun gündeme geldiğini, Levent’in kendisine “Yarın bir sorun olursa İsviçre’ye kaçarım” dediğini iddia etti. Kendisine neden böyle bir şey söylediğini sorduğunu belirten Şimşek, “Yaptığımız yasadışı bir şey değil, neden kaçalım?” şeklinde karşılık verdiğini anlattı. Şimşek, kamuoyunda uzun süre tartışılan Kızılay’dan çadır satın alınması meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kızılay üzerinden yapılan çadır temininin dernek içerisinde bilinçli şekilde gündeme taşındığını düşündüğünü belirten Şimşek, konuyla ilgili bilgilerin dernek içerisinden dışarı sızdırıldığını, bu şekilde meselenin siyasi bir tartışmaya dönüştürüldüğünü savundu.