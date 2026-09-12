Mekke İttifakı büyüyor! Türkiye’nin hamlesi Atina ile Tel Aviv’i telaşlandırdı

Türkiye’nin bölgesel güvenlik mimarisinde attığı adımlar Yunanistan’ın yakın takibine girdi. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Atina’daki üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde Ankara’nın Pakistan’ın Orta Doğu ve Basra Körfezi güvenliğindeki rolünü artıracak yeni bir diplomatik girişim yürüttüğünü aktardı.

Haberde Türkiye’nin girişiminin, Mekke’de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan ortak savunma mekanizmasının genişlemesi açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Ankara, İslamabad ile Doha arasında devrede

Kathimerini’ye konuşan kaynaklara göre Türkiye, Pakistan ile Katar arasında ayrı bir savunma işbirliği anlaşmasının oluşturulması için arabuluculuk yürütüyor.

Söz konusu girişimin sonuçlanması durumunda Pakistan ile Katar arasındaki askeri ve güvenlik ilişkilerinin yeni bir zemine taşınabileceği ifade edildi.

Yunan basını, Ankara’nın bu hamlesini yalnızca iki ülke arasındaki bir anlaşma olarak değil, Mekke’de oluşturulan savunma yapılanmasının geleceği açısından da değerlendirdi.

Katar için Mekke İttifakı’nın kapısı açılıyor

Haberde dikkat çeken asıl değerlendirme ise Katar’ın bundan sonraki pozisyonuna ilişkin oldu.

Doha ile İslamabad arasında kurulacak yeni savunma bağının, Katar’ın hemen olmasa bile ilerleyen aşamada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın yer aldığı Mekke Savunma İttifakı’na dahil olmasının önünü açabileceği kaydedildi.

Böylece Ankara’nın girişiminin gerçekleşmesi halinde bölgesel savunma yapılanmasının Körfez’de yeni bir ülkeyle daha güçlenebileceği değerlendirmesi yapıldı.

İsrail gelişmelerden rahatsız

Yunan gazetesinin aktardığına göre bölgedeki yeni savunma denklemi İsrail tarafından da yakından izleniyor.

Kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gelişen savunma ilişkilerini kendisi açısından olumsuz bir oluşum olarak değerlendirdiğini ve ittifakın genişleme ihtimalinden rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Atina, İsrail ve Fransa ile takipte

Türkiye’nin bölgedeki diplomatik ve askeri ağı genişletme ihtimali Yunanistan cephesinde de endişeyle karşılandı.

Habere göre Atina yönetimi gelişmeleri İsrail ve Fransa ile birlikte yakından takip ediyor. Yunan kaynaklar, Mekke İttifakı’nın yeni ülkelerin katılımıyla genişlemesinin Yunanistan açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini değerlendiriyor.

Atina’nın ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan’ın etkisinin güçlü olduğu Suriye’de ortaya çıkabilecek yeni dengeleri de mercek altına aldığı belirtildi.

Yunan basınından Türkiye-Katar itirafı

Kathimerini’nin haberinde Katar ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilere de yer verildi. Atina’nın Doha ile yatırım ve ekonomi merkezli ilişkiler geliştirdiği ancak Katar’ın Türkiye ile kurduğu bağların çok daha derin ve güçlü olduğu kaydedildi.

Böylece Yunan basınındaki değerlendirmeler, Türkiye’nin Körfez’den Güney Asya’ya uzanan savunma diplomasisinin Atina tarafından giderek daha yakından takip edildiğini ortaya koydu.