Buna neden müsaade ediliyor! Filistinli işçilere Türkiye'de patron zulmü!

Filistinli İşçiler Genel Birliği Türkiye Şubesi, Türkiye’deki Filistinli işçi sayısının 1000 ila 1500 arasında olduğunu tahmin ediyor. Filistinli işçilerin, çalışma ve ikamet izni konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle ülkede ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Filistinli İşçiler Genel Birliği Türkiye Şubesi, ülkedeki Filistinli işçi sayısını 1000-1500 olarak tahmin ediyor.

Türkiye'de Filistinli işçiler, çalışma ve ikamet izni sorunları yüzünden ağır koşullarda çalışıyor.

Yaklaşık dört ay önce örgütlenmeye başlayan Filistinli İşçiler Genel Birliği Türkiye Şubesi, ülkedeki Filistinli işçi sayısını 1000-1500 olarak tahmin ediyor.

İşçiler İstanbul, Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara ve Sakarya'da yoğunlaşıyor.