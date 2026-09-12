Kuzey Kore balistik füzeleri resmen ateşledi!

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya’nın beş gün süren ortak askeri tatbikatının sona ermesinin hemen ardından Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) doğru çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin yerel saatle 05.20 sıralarında Wonsan bölgesinden ateşlendiğini ve yaklaşık 250 kilometre yol aldığını açıkladı. Seul ve Washington’un füze fırlatmalarına ilişkin bilgileri başlangıçtan itibaren paylaştığı, Japonya ile de koordinasyon sağlandığı bildirildi.

Fırlatma, Güney Kore’nin ABD ve Japonya ile beş gün süren ortak askeri tatbikatını tamamlamasının ardından gerçekleşti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin yerel saatle 05.20 civarında tespit edildiğini ve yaklaşık 250 kilometre mesafe katettiğini bildirdi.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD istihbarat birimlerinin “fırlatmanın ilk aşamasından itibaren bilgi alışverişinde bulunduğu, füzelere ilişkin bilgilerin Japonya ile de paylaşıldığı” belirtildi.

Pyongyang, geçen ay Güney Kore açıklarındaki uluslararası sularda düzenlenen “Freedom Edge” tatbikatını kınayarak bunun kendisi ve bölgedeki diğer ülkeler açısından bir “tehdit” oluşturduğunu savunmuştu. Son fırlatma, ortak tatbikatlara eşlik eden tekrarlanan gerilim sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Pyongyang, geçen ağustos ayında da ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek istediğini açıklamasından birkaç saat sonra denize doğru bir grup füze fırlatmıştı.

Söz konusu fırlatma, Güney Kore ile ABD’nin Trump’ın tatbikatların küçültülmesi yönündeki talimatının ardından yıllık “Ulchi Freedom Shield” askerî tatbikatının daha sınırlı bir versiyonunu gerçekleştirdiği döneme denk gelmişti.

Trump’ın tatbikatları küçültme kararı, ABD’nin bölgedeki müttefiklerinde endişeye yol açmıştı. Trump, bu tatbikatları Kuzey Kore’ye karşı “uygunsuz ve düşmanca” olarak nitelendirmişti.

Ancak Güney Kore istihbarat birimleri, bu ayın başlarında parlamentoya yaptıkları bilgilendirmede, iki ülke arasında diyaloğa işaret eden belirtilerin ortaya çıkmasıyla ABD-Kuzey Kore zirvesinin “her an” düzenlenmesinin mümkün göründüğünü aktardı.

Trump, ilk başkanlık döneminde Kim ile nükleer silahsızlanma anlaşmasına varmayı amaçlayan üç zirvede bir araya gelmiş ancak somut bir ilerleme sağlayamamıştı.