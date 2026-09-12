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Gündem Erdoğan “Kapımız açık” demişti! CHP’den ayrılan Acar Ünlü kararını verdi
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Erdoğan “Kapımız açık” demişti! CHP’den ayrılan Acar Ünlü kararını verdi

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Erdoğan "Kapımız açık" demişti! CHP’den ayrılan Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te karşılaştığı Acar Ünlü’ye yaptığı “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” çağrısının ardından gözler CHP’li belediye başkanına çevrilmişti. CHP’den ayrılan Ünlü, tercihini AK Parti’den yana kullanmadı. Marmaris Belediye Başkanı, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katılacağını açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün yeni siyasi adresi belli oldu. CHP’den ayrılan Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı AK Parti davetinin ardından gündeme gelen parti değişikliği tartışmalarına son noktayı koydu.

Ünlü, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katılacağını açıkladı.

Erdoğan AK Parti’ye davet etmişti

Acar Ünlü’nün hangi partiye katılacağına ilişkin tartışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 21 Ağustos’ta Marmaris’te gerçekleşen görüşmenin ardından başlamıştı.

Erdoğan, kendisini karşılayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye, “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” ifadeleriyle AK Parti’ye katılım çağrısında bulunmuştu.

Bu sözlerin ardından siyasi kulislerde Ünlü’nün AK Parti’ye geçebileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Tercihini YENİ Parti’den yana kullandı

Ancak Acar Ünlü’nün tercihi farklı oldu. T24’e konuşan Ünlü, YENİ Parti’ye katılacağını doğruladı.

Böylece Ünlü de CHP’den ayrıldıktan sonra Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’ye geçen belediye başkanları arasına katılmış olacak.

Bugün tören düzenlenecek

Acar Ünlü’nün YENİ Parti’ye katılımının bugün resmiyet kazanması bekleniyor.

Ünlü için Marmaris’teki YENİ Parti İlçe Başkanlığı’nda katılım töreni düzenlenecek. Törenle birlikte Marmaris Belediye Başkanı’nın yeni partisindeki siyasi yolculuğu resmen başlayacak.

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