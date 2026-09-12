CHP’li belediyenin altyapısı yine patladı! Bodrum’da yol çöktü

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum, bir kez daha su hattı arızasıyla gündeme geldi. İlçenin Demirbükü mevkisindeki içme suyu ana isale hattında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlayan hattan çevreye yayılan suyun ardından yolun bir bölümünde büyük bir çukur oluştu. Yaşanan olay nedeniyle ulaşım da aksadı.

Patlayan hat yolu çökertti

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken hattaki su akışı kesildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve araç geçişlerini tek yönden kontrollü olarak sağlamaya başladı.

Yolda meydana gelen büyük çukur nedeniyle sürücüler güçlük yaşarken Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Bodrum’un altyapı sorunu yine gündemde

CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MUSKİ’nin sorumluluğundaki içme suyu hattında yaşanan patlama, Bodrum’daki altyapının durumunu bir kez daha tartışmaya açtı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birinde ana isale hattının patlaması sonucu yolun dahi zarar görmesi, altyapıya yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Ekipler gece boyunca çalışacak

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada arızanın giderilmesi amacıyla onarım çalışmalarına hızla başlandığı ve işlemlerin gece saatlerinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Arızanın geniş çaplı su kesintisine yol açmasının beklenmediği, onarımın tamamlanmasının ardından sabah saatlerinden itibaren hatta yeniden su verilmesinin öngörüldüğü belirtildi.