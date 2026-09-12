  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi! İBB'de bütün hesaplar değişebilir! 11 sandalye İstanbul'un kaderini belirleyecek Bülent Uygun’dan olay Fenerbahçe açıklaması! İddialı sözlerle yeşil ışık yaktı: Şampiyonluğu yaşatırız! İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı Nagehan Alçı’dan gündemi sarsacak İmralı iddiası! Bahçeli açıkladı: Öcalan’a özel ev yapıldı, tek şartı var Babu’l Mendeb Boğazı da düştü: İran, Kızıldeniz’i de kontrolüne aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi dünya devi yapmakta kararlıyız Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 5 şüphelinin ATK sonucu çıktı Fransa'da akaryakıt rekor kırdı: Sürücüler depoya kızartma yağı döküyor!
Gündem CHP’li belediyenin altyapısı yine patladı! Bodrum’da yol çöktü
Gündem

CHP’li belediyenin altyapısı yine patladı! Bodrum’da yol çöktü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP’li belediyenin altyapısı yine patladı! Bodrum’da yol çöktü

Turizmin gözde merkezlerinden Bodrum’da içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama, altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Patlamanın ardından tonlarca su yola akarken asfalt çöktü, dev çukur oluştu. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken MUSKİ ekipleri gece boyunca onarım çalışması başlattı.

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum, bir kez daha su hattı arızasıyla gündeme geldi. İlçenin Demirbükü mevkisindeki içme suyu ana isale hattında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlayan hattan çevreye yayılan suyun ardından yolun bir bölümünde büyük bir çukur oluştu. Yaşanan olay nedeniyle ulaşım da aksadı.

Patlayan hat yolu çökertti

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken hattaki su akışı kesildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve araç geçişlerini tek yönden kontrollü olarak sağlamaya başladı.

Yolda meydana gelen büyük çukur nedeniyle sürücüler güçlük yaşarken Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Bodrum’un altyapı sorunu yine gündemde

CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MUSKİ’nin sorumluluğundaki içme suyu hattında yaşanan patlama, Bodrum’daki altyapının durumunu bir kez daha tartışmaya açtı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birinde ana isale hattının patlaması sonucu yolun dahi zarar görmesi, altyapıya yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Ekipler gece boyunca çalışacak

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada arızanın giderilmesi amacıyla onarım çalışmalarına hızla başlandığı ve işlemlerin gece saatlerinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Arızanın geniş çaplı su kesintisine yol açmasının beklenmediği, onarımın tamamlanmasının ardından sabah saatlerinden itibaren hatta yeniden su verilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı
Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı

İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki
İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki

Siyaset

İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki

CHP’li Seferihisar Belediyesinde rüşvet çarkı! Ver 100 gram altını al ruhsatı
CHP’li Seferihisar Belediyesinde rüşvet çarkı! Ver 100 gram altını al ruhsatı

Gündem

CHP’li Seferihisar Belediyesinde rüşvet çarkı! Ver 100 gram altını al ruhsatı

Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere destek
Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere destek

Aktüel

Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziyaretçi

Hadi yol çöktü tamir edilir Esenler Belediyesi 65 yıldır yol olarak kullanılan yeri satmış ihale ile.

Adem

Paralari çalmaktan hizmete kalmiyorki....adamlar millete degil,cebe çalisiyor...yüz yildir degismeyen karakter simdimi degisecek????terlige oy verenlere merhaba,çekmeye devam,her sey çok güzel....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23