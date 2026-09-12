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Kültür - Sanat Pulur Höyük Kazı Alanı'nda çalışmalar sürüyor
Kültür - Sanat

Pulur Höyük Kazı Alanı'nda çalışmalar sürüyor

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Pulur Höyük Kazı Alanı'nda çalışmalar sürüyor

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye programında Pulur Höyük Kazı Alanı ile Alaca Şehitliği’ni ziyaret etti.

Erzurum’un Aziziye ilçesinde geçmişi gün yüzüne çıkaran kazılar ile şehitlerin hatırasını yaşatan alanlar Vali Aydın Baruş’un ziyaret programındaydı.

 

Pulur Höyük Kazı Alanı’nda yürütülen çalışmalar hakkında Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rabia Akarsu’dan bilgi alan Vali Baruş, bölgede gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar ve ortaya çıkarılan tarihi bulgular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

 

Ardından Alaca Şehitliği’ni ziyaret eden Vali Aydın Baruş, Alaca Soykırım Müzesi ve Kütüphanesi’ni inceleyerek burada sergilenen bilgi, belge ve materyalleri inceledi. Vali Baruş, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd etti.

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