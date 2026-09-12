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Dünya Komşu ülkede 'toplu mezar' vahşeti!
Dünya

Komşu ülkede 'toplu mezar' vahşeti!

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Komşu ülkede 'toplu mezar' vahşeti!

Suriye’nin başkenti Şam’da, devrik Esad rejimine ait eski bir askeri karargâhta toplu mezar bulunduğu bildirildi. Bölgede bulunan mezarın, rejim dönemindeki kayıplara ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarabileceği değerlendiriliyor.

Suriye’nin başkenti Şam’da, devrik Esad rejimine ait eski bir askeri karargâhta toplu mezar bulunduğu bildirildi. Bölgede bulunan mezarın, rejim dönemindeki kayıplara ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarabileceği değerlendiriliyor.

Suriye Ulusal Kayıp Heyeti, Şam kırsalındaki Katna bölgesinde devrik rejim unsurlarınca askeri karargah olarak kullanılmış bir sahada yer alan su kuyusunun içinde insan kalıntılarına ulaşıldığını bildirdi.

Açıklamada, kuyudan çıkarılan ve çok sayıda şahsa ait olduğu saptanan kalıntıların koruma altına alındığı belirtildi. Heyet, kurbanların kimliklerini tespit etmek ve kayıpların akıbetini aydınlatmak maksadıyla bulguların adli tıp prosedürlerine uygun şekilde kayıtlandığını kaydetti.

Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 tarihindeki çöküşünün ardından başta başkent Şam olmak üzere Halep, Humus ve Hama gibi merkezlerde sivillere ait pek çok toplu mezar ve cenaze kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. İlgili heyetler, kayıp yakınlarının başvuruları doğrultusunda eski askeri ve istihbari alanlardaki arama ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

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