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Gündem 22 ilde büyük operasyon! Okullara saldıracaklardı!
Gündem

22 ilde büyük operasyon! Okullara saldıracaklardı!

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22 ilde büyük operasyon! Okullara saldıracaklardı!

Sosyal medya ergenlerini ağına çeken "C31K" isimli suç örgütüne 22 ilde operasyon düzelendi. Özellikle Discord gibi platformlarda iletişim kuran örgütle iltisaklı 27 kişi yakalandı. Örgütün okullarda saldırı planladığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "C31K" isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşılan 19'u "adli süreçteki çocuk" olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, çeşitli sosyal medya platformlarında bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştığı, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, Türk bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntüler paylaştığı aktarıldı.

Ayrıca şüphelilerin, toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylarla kamuoyu tarafından tanınan kişilerin kayıplarını istismar ettiği, görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit ve şantajla korku, panik oluşturmaya yönelik içerikler ürettikleri ve çevrimiçi gruplar üzerinden bu içerikleri yaydıkları bildirildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında da farklı illerde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulunan ve "C31K" isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilirken, 27 şüpheli yakalandı ve dijital materyallere el konuldu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Yorumlar

hasel

Bu tür suçlarda ya asacaksın,ya da hiç olmazsa içeride yarı ac,yarı tok çürüteceksin.Cezalar çok ağır olmalı.

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Karanlık Mahfillerin Siber Taşeronları: Evlatlarımızı ve Geleceğimizi Hedef Alan Alçaklık! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 22 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen dev operasyon, Türkiye’nin huzuruna, evlatlarına ve toplumsal dinamiklerine kasteden dijital bir terör şebekesini suçüstü yakalamıştır. Kendilerine "C31K" adını veren, Discord ve Telegram gibi platformların karanlık dehlizlerinde yuvalanarak sosyal medya ergenlerini birer suç makinesine dönüştürmeye çalışan bu yapı, sadece adi bir çete değil; doğrudan doğruya Türkiye’nin geleceğini dinamitlemek isteyen dış güçlerin siber taşeronudur. Yeni eğitim-öğretim yılının açılışını kana bulamak amacıyla üç farklı ildeki üç okulu hedef alan, masum çocukların canına kastetmek için silahlı saldırı planları yapacak kadar gözü dönen bu kansızların ipleri, şüphe yok ki Türkiye üzerinde ameliyat yapmaya heveslenen karanlık odakların elindedir. Bu şer şebekeleri; milli ve dini değerleri aşağılayarak, Türk bayrağını yakarak, şehitlerin aziz hatırasına dil uzatarak ve hatta savunmasız hayvanlara işkence ederek toplumun sinir uçlarıyla oynamayı kendilerine görev edinmişlerdir. Genç zihinleri hedef alarak onları kendi vatanına, kültürüne ve insanına düşman birer mankurt haline getirmeyi amaçlayan bu operasyonel yapıların arkasındaki psikolojik harp taktikleri net bir şekilde deşifre edilmiştir. Kendi vatandaşlarına sahte ihbarlarla terör estiren, şantaj ve tehditle çocukları tuzağa düşüren bu maşalar, sanal dünyada anonim hesapların arkasına saklanarak devlete meydan okuyabileceklerini zannetme gafletine düşmüşlerdir. Ancak unuttukları şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin siber alandaki çelikten iradesi ve amansız takibidir. Bu noktada, devletin amansız takibinin yanı sıra ailelerin de siber cephede en ön safta yer alması hayati bir zorunluluktur. Dijital platformların kontrolsüz dünyasında evlatlarımızın terör örgütlerinin, şantaj şebekelerinin ve "C31K" gibi sapkın yapıların ağına düşmemesi için ebeveynlerin çocuklarının dijital ayak izlerini çok sıkı takip etmesi gerekmektedir. Çocukların özellikle Discord, Telegram gibi uygulamalarda hangi gruplara dahil olduğu, kimlerle anonim sohbetler gerçekleştirdiği ve bilgisayar başında geçirdikleri saatlerde nasıl bir ruh haline büründükleri göz ardı edilmemelidir. Ebeveyn denetim yazılımlarının kullanılması, çocuklarla açık bir güven ilişkisi kurularak sanal dünyanın tehlikelerine karşı bilinçlendirilmesi ve en ufak bir tehdit ya da şantaj durumunda vakit kaybetmeksizin adli makamlara başvurulması, siber suç örgütlerinin genç zihinleri zehirlemesinin önündeki en büyük kalkandır. Devletimizin siber ve kriminal birimleri, bu alçak saldırı planını eyleme dönüşmeden zamanında müdahaleyle felç ederek hainlerin tezgahını başlarına yıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sokaklarında olduğu gibi dijital dünyada da hiçbir illegal yapılanmaya, operasyonel terör aparatına ve onların ergen azmanlarına asla geçit vermeyecek kudrettedir. Çocuklarımızı hedef alan bu dış güdümlü pislik yuvaları, girdikleri o karanlık deliklerde tek tek bulunup adaletin pençesiyle ezilmeye mahkumdur. Bu toprakların evlatlarını zehirlemeye, okullarımızı terör alanına çevirmeye kalkan hainler ve onların okyanus ötesindeki efendileri bilmelidir ki, Türk devleti sarsılmaz bir kararlılıkla hem sahada hem de klavye arkasındaki hainlerin ensesindedir.
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