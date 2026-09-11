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Avrupa “Eğer görevde olsam Netanyahu’yu…” Çipras bu kez delikanlılık yaptı
Avrupa

“Eğer görevde olsam Netanyahu’yu…” Çipras bu kez delikanlılık yaptı

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AA Giriş Tarihi:

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"Eğer görevde olsam Netanyahu’yu…" Çipras bu kez delikanlılık yaptı

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeniden başbakanlık görevinde bulunması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında aldığı tutuklama kararını hayata geçireceğini açıkladı.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeniden başbakanlık görevinde bulunması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında aldığı tutuklama kararını hayata geçireceğini açıkladı.

Çipras, Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan-İsrail ilişkileri ile Gazze'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın uluslararası mahkemelerin kararlarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Çipras, kendisinin başbakanlığı döneminde, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı yürürlükte olursa bunun uygulanacağını ifade etti.

Çipras, İsrail ile ilişkilerin "ideolojik saplantılarla" değil, uluslararası hukuk ve insan hayatının korunması temelinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Çipras ayrıca, İsrail'in Gazze'deki politikasının sürmesi halinde Yunanistan'ın, İsrail ile ilişkilerini ve bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesini yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

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