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Kültür Sanat
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Latmos için "milli park" çağrısı! İki ilin arasında saklı doğa hazinesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Latmos için “milli park” çağrısı! İki ilin arasında saklı doğa hazinesi

Biyolojik çeşitliliği, kaya resimleri ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla öne çıkan Latmos Dağları için koruma talebi yeniden gündeme geldi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü bölgede artan tahribata dikkat çekerek milli park sürecinin tamamlanmasını istedi.

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Foto - Latmos için "milli park" çağrısı! İki ilin arasında saklı doğa hazinesi

Aydın’ın Söke ve Koçarlı ilçeleri ile Muğla’nın Milas ilçesi arasında uzanan Latmos Dağları, sahip olduğu doğal ve tarihi değerlerle yeniden koruma tartışmalarının merkezine taşındı.

#2
Foto - Latmos için "milli park" çağrısı! İki ilin arasında saklı doğa hazinesi

Aydın ve Muğla sınırlarında yer alan Latmos (Beşparmak) Dağları'nın sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunması amacıyla milli park ilan edilmesi çağrısı yapıldı. Batı Menteşe Dağları'nın uzantısı olan ve Bafa Gölü'nün kuzeyinde bulunan Latmos, zengin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra tarih öncesi dönemlerden günümüze uzanan kültürel mirasıyla da dikkat çekiyor. Bölgede 91 familyaya ait 296 cins, 388 tür, 79 alt tür ve 29 varyetenin bulunduğu belirtilirken, 16 endemik bitki türünün de Latmos'ta yaşam alanı bulduğu ifade edildi. Latmos'ta yapılan çalışmalarda 180 kuş, 22 sürüngen, 4 amfibi ve 20 memeli türünün tespit edildiği kaydedildi.

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Foto - Latmos için "milli park" çağrısı! İki ilin arasında saklı doğa hazinesi

Bölgenin doğal zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirası da Latmos'un önemini artırırken, 1994 yılında Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından keşfedilen kaya resimlerinin, insan figürleri ile kadın-erkek ilişkileri ve aile yaşamını tasvir etmesi bakımından dünyadaki benzer örneklerinden ayrılıyor. Latmos'ta ayrıca antik taş yollar, Bizans dönemine ait kaleler, savunma yapıları, yerleşimler, manastırlar ve kaya freskleri bulunurken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunması için milli park statüsüne alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Sürücü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca 2025 yılı Kasım ayında Latmos'ta kapsamlı arazi incelemeleri ve sınır tespit çalışmalarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak "EKODOSD olarak bizim de fiili katkı sunduğumuz bu çalışmalar kapsamında, Latmos (Beşparmak) Dağları'nın doğal ve kültürel değerleri ile milli park statüsü açısından taşıdığı önem yerinde değerlendirilmiştir.

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Foto - Latmos için "milli park" çağrısı! İki ilin arasında saklı doğa hazinesi

Bu çalışmaların ardından, Latmos'un milli park ilan edilmesi yönündeki sürecin bir an önce sonuçlandırılmasını ve bu eşsiz doğal ve kültürel miras alanının etkin bir koruma statüsüne kavuşturulmasını bekliyoruz. Latmos (Beşparmak) Dağları barındırdığı eşsiz doğa ve kültür hazinelerinin yanı sıra, üzüntü vericidir ki, dünyada eşi görülmemiş şekilde bir doğa tahribatına sahne olmaktadır. Latmos(Beşparmak) Dağları'nın milli park statüsü ile koruma altına alınması keyfi bir karar değil, ülkemizin doğası ve kültürel varlıkları ve içinde yaşayan insanlarıyla birlikte vazgeçilmez, hayati derecede önemli bir karardır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olan bu çalışmalara, tüm bakanlıkların, yerel yönetimlerin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin destek vermesini ve bu dağın kurtarılmasını diliyoruz" dedi.

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