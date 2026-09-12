Latmos için “milli park” çağrısı! İki ilin arasında saklı doğa hazinesi

Bölgenin doğal zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirası da Latmos'un önemini artırırken, 1994 yılında Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından keşfedilen kaya resimlerinin, insan figürleri ile kadın-erkek ilişkileri ve aile yaşamını tasvir etmesi bakımından dünyadaki benzer örneklerinden ayrılıyor. Latmos'ta ayrıca antik taş yollar, Bizans dönemine ait kaleler, savunma yapıları, yerleşimler, manastırlar ve kaya freskleri bulunurken, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunması için milli park statüsüne alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Sürücü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca 2025 yılı Kasım ayında Latmos'ta kapsamlı arazi incelemeleri ve sınır tespit çalışmalarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak "EKODOSD olarak bizim de fiili katkı sunduğumuz bu çalışmalar kapsamında, Latmos (Beşparmak) Dağları'nın doğal ve kültürel değerleri ile milli park statüsü açısından taşıdığı önem yerinde değerlendirilmiştir.