Kılıçdaroğlu seçim planını açıkladı! İmamoğlu ve Yavaş için dikkat çeken formül

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan muhalefetin gelecek seçimlerde izleyeceği strateji ve cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Mutlak butlan sürecini konu alan bir kitap kapsamında röportaj veren Kılıçdaroğlu, hem kendi siyasi yol haritasına hem de muhalefetin seçimlerde nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefete ortak aday çağrısı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartının belirleyici olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, muhalefetin ortak bir isim üzerinde uzlaşmasının önemine dikkat çekti.

Ortak aday üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde ise farklı adaylarla seçime gidilebileceğini ve ikinci turda uzlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

“İttifak konusunda öncü olacağım”

Geçmiş seçimlerde oluşturulan siyasi ittifaklardaki deneyimine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte de bu alanda aktif rol üstleneceğinin mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu, “Muhalefette ittifak geliştirme konusunda öncü olacağım” ifadelerini kullanırken CHP’nin kurulabilecek yeni ittifaklarda lokomotif görevi üstlenebileceğini dile getirdi.

CHP’nin aday belirleme sürecine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, partinin kendi bünyesinden bir isim çıkarabileceği gibi ittifak ortağı siyasi partilerden gelecek bir öneriyi de ortak aday olarak benimseyebileceğini söyledi.

İmamoğlu için üç şart sıraladı

Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı değerlendirme ise dikkat çekti.

İmamoğlu’nun devam eden yargı süreçlerinden aklanması, diploma davasını kazanması ve CHP’de kalmayı tercih etmesi halinde cumhurbaşkanı adaylığı için ittifak masasına getirilebilecek isimlerden biri olabileceğini belirtti.

Böylece Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun muhtemel adaylığı konusunda yargı süreçleri ve CHP üyeliğini belirleyici şartlar arasında gösterdi.

Mansur Yavaş için de kapıyı açık bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın durumuna ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın CHP’de kalması halinde ittifak masasına aday olarak önerilebileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla birlikte hem İmamoğlu hem de Yavaş için ortak adaylık kapısını açık bırakması, muhalefetin gelecek seçimlerde oluşturacağı ittifak ve adaylık denklemine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.