Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunu kronik hastalıkları bulunanlar ile ileri yaştaki vatandaşlar oluşturuyor. Vakaların hızla artışa geçtiği süreçte ne yazık ki ileri yaşta pek çok vatandaşımızı kaybettik. Salgın zincirinin kırılması ve vatandaşlarımızın sağlığı için 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Haftalardır evlerinde dışarı adım atmayan vatandaşlara ise güzel haber mayıs ayı başında geldi. 65 yaş üstü vatandaşlar kendileri için belirlenen gün ve saatte yürüme mesafesi sınırları içerisinde sokağa çıkabiliyor.

1 Haziran itibariyle atılan normalleşme adımlarıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar sık sık “65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması bitti mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? | 65 yaş üstü saat kaçta ne zaman dışarı çıkacak?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti ve uygulamanın bir süre daha devam edeceğini belirtti.

65 yaş üstü vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü saat 14.00 ila 20.00 saatleri arasında maske takma şartıyla evlerine yürüme mesafesinde olan bölgelerde yürüyüş yapabilecek.