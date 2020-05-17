65 yaş ve üstü hangi saatlerde dışarı çıkıyor? Koronavirüs salgınında en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Pek çok kişi “65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?” , “65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabilir?” , “65 yaş üstü saat kaça kadar sokağa çıkabilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?