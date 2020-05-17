65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?
65 yaş ve üstü hangi saatlerde dışarı çıkıyor? Koronavirüs salgınında en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Pek çok kişi “65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?” , “65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabilir?” , “65 yaş üstü saat kaça kadar sokağa çıkabilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?
Koronavirüs salgınında en büyük risk grubu 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik hastalıkları bulunan kişiler. 21 Mart’tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu yasak ise vakalardaki azalmayı sağlayan etkilerden biri. Haftalardır evden çıkmayan vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dışarı çıkma izni verildi. İşte, detaylar.
65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?
65 yaş üstü vatandaşlar 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00 ila 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.