  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

İslam’da batıni farzlar nelerdir?
için kalan
Gündem

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

65 yaş ve üstü hangi saatlerde dışarı çıkıyor? Koronavirüs salgınında en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Pek çok kişi “65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?” , “65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabilir?” , “65 yaş üstü saat kaça kadar sokağa çıkabilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:53:00 -
65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgınında en büyük risk grubu 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik hastalıkları bulunan kişiler. 21 Mart’tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu yasak ise vakalardaki azalmayı sağlayan etkilerden biri. Haftalardır evden çıkmayan vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dışarı çıkma izni verildi. İşte, detaylar.

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü vatandaşlar 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00 ila 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Bugün marketler açık mı? Marketler hangi gün açık?
Bugün marketler açık mı? Marketler hangi gün açık?

Gündem

Bugün marketler açık mı? Marketler hangi gün açık?

En ucuz otobüs bileti | Otobüs bileti ne kadar oldu?
En ucuz otobüs bileti | Otobüs bileti ne kadar oldu?

Ekonomi

En ucuz otobüs bileti | Otobüs bileti ne kadar oldu?

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?
Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Gündem

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?
Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Gündem

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı