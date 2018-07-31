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6284 sayılı yasa protesto edilecek

Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanuna dayanak oluşturan Avrupa Konseyi/İstanbul Sözleşmesi, yürürlüğe girişinin 4’üncü yıldönümünde Taksim’de protesto edilecek.

31 Temmuz 2018 Salı 15:09
6284 sayılı yasa protesto edilecek

Mağdur aileler sahaya iniyor. Yuvaları yıkan 6284 sayılı kanuna dayanak oluşturan Avrupa Konseyi/İstanbul Sözleşmesi, yürürlüğe girişinin 4’üncü yıldönümünde yarın Taksim’de protesto edilecek.

AİLELER TAKSİM’E

Kadına yönelik şiddeti önleme kılıfıyla hazırlanan ancak aile birliğini bozan hükümleriyle Türkiye’de 6284 sayılı kanuna dayanak oluşturan Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği 1 Ağustos’ta gerçekleştirilecek protesto yürüyüşüne Aile Hakları Platformu öncülük edecek. Saat 19.00’da Taksim Tünel’den başlayacak olan protesto yürüyüşü, Galatasaray Lisesi önüne kadar devam edecek.

ARTIK YETER

Aile Hakları Platformu Sözcüsü Adem Çevik, 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin 4’üncü yıldönümünde ‘artık yeter’ demek için sahaya ineceklerini söyledi. Sözleşmenin, kadına şiddet kılıfı altında hazırlanarak aile birliğine tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Çevik, etkinlikte 6284 sayılı kanun başta olmak üzere çocuk haczi ve süresiz nafaka gibi aile birliğini bozan hukuki uygulamaların olumsuz etkilerine karşı kamuoyunu bilgilendirici pankart, afiş ve dövizler taşıyacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:09
  1. İstanbul
  2. Adem Çevik
  3. Aile Hakları Platformu
  4. Avrupa Konseyi Sözleşmesi
  5. 6284 sayılı kanun

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