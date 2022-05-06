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Yerel 62 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

62 kaçak göçmen daha yakalandı

Kocaeli'de kayıt dışı olduğu belirlenen 62 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 10:39:00 -
62 kaçak göçmen daha yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 48'i Bangladeş, 8'i Afganistan, 1'i Pakistan, 1'i İran ve 4'ü Yemen uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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