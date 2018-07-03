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61 bin çocuk sabah namazında buluşuyor

Konya’da “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran 61 bin çocuk sabah namazlarında camileri dolduruyor. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu yıl Konya sokakları ve camileri cıvıl cıvıl. İnanın bu ortamda bir gün bile olmak çok büyük mutluluk” dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:43
61 bin çocuk sabah namazında buluşuyor

 HÜSEYİN KARAHASANOĞLU  Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 31 ilçesinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklarda cami alışkanlığını oluşturmak için “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi başlattı. Proje kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hafız Halil Necati Coşan Camii’nde sabah namazına gelen çocuklarla bir araya geldi. Camiyi dolduran çocuklarla birlikte saf tutan Altay, “Bu yıl Konya sokakları ve camileri cıvıl cıvıl. Çocuklarımız velileriyle birlikte sabah namazında camileri dolduruyorlar. Güle Oynaya Camiye Gel projesi kapsamındaki tüm ilçeler dâhil 3 bin 190 camiye 61 bin çocuğumuz kayıt oldu. İnanın bu ortamda olmak çok büyük mutluluk. Önemli olan çocuklarımızın camiye ve cemaate alışmaları. Bizim yaptığımız sadece bir teşvik. Geleceğin Konyası çok daha güzel olacak. Projeye katılan, destek veren tüm çocuklarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

HERKES PROJEDEN MEMNUN

Proje için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden çocuklar, sabah namazında camide olmanın mutluluk ve güzelliğini yaşadıklarını belirtirken, 40 günün ardından bisikletlerine kavuşacakları için de ayrıca mutlular. Çocukların cami sevgisini kazanması, cemaatle namaz kılmanın önemini kavraması, birlik ve beraberlik şuurunun kazanmasının da amaçlandığı proje ile sadece çocuklar değil, çocuklarına eşlik eden anne babalar da sabah namazında çocuklarıyla birlikte saf tuttu. Anne babalar, çocuklarının camiye alışmaları ve manevi değerlerin kazandırılmasında önemli katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
bisiklet hediye edilecek.

7-14 yaş arasındaki 61 bin Konyalı kız ve erkek çocukların katıldığı proje kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün camide sabah namazına katılan çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet ile ödüllendirilecek.

CAMİLER ÇOCUKLARLA GÜZEL

 KAYSERİ  Kayseri Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven, Yaz Kur’an Kursuna gelen çocuklarla konuştu. Güven, “Camilerimiz çocuklarla daha güzel ve neşeli oluyor” dedi.

Kayseri’de Yaz Kur’an kursları, öğrencilerden Fatih Cihan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an kursu öğrencilerinin oluşturduğu bir ilahi grubu tarafından ilahiler okundu. 

Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, geçen yıl 3 ayrı dönem içerisinde 18 ila 20 bin arası çocukların camileri doldurduğunu, geleceğin teminatı olan çocukların camilere iştirak etmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, bu yılki yaz Kur’an kurslarının başarılı bir şekilde sürmesini temenni etti. 

Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, cami ve Kur’an kurslarına devam ettikleri ve buraları şenlendirdikleri için çocuklara teşekkür ederek şunları söyledi:  “Sizler, anne-babalarınızın yönlendirmesiyle ve aynı zamanda kendi istek ve arzularınız sonucunda camilerimize ve Kur’an kurslarımıza geliyorsunuz. Buralarda bir taraftan Kur’an okumayı öğreniyorsunuz, diğer taraftan da dini değerlerimize, İslami bilgilere sahip oluyorsunuz. Sizlere, bunları öğreten hocalara ve hoca hanımlara teşekkür ediyorum. Yine sizleri gönderdikleri için ailelerinize de teşekkür ediyorum. Camilerimiz sizlerle güzel, sizlerle neşeli olmaktadır. 

Kur’an okumayı öğrenmenizle beraber, dini bilgileri hayatınıza aktarmak için buralara adım atıyorsunuz. Yaz kurslarında namaz kılmayı, kız çocuklarımız olarak başörtüsü takmayı öğreniyorsunuz. İnşallah hayatınız hep böyle güzel olur.” 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:43
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. cami

YORUM YAZ

  • MİSAFİRMİSAFİR1 sa önce
    ÇOCUKLARI BIRAKIN OYNASIN. ÇOCUKLUĞUNU YAŞASIN.HERŞEYİN ZAMANI VAR.. SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE CAMİYE GETİRMENİNBİR ANLAMI VARMI...İBADET EVDEDE YAPILIR. YETERKİ AHLAKLI YETİŞTİRİN. BU VATANA FAYDALI İNSANLAR OLSUN
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