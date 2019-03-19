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600 bin dolarlık senet çiftçinin alın teri çıktı

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ın kaynağını açıklamadığı 600 bin dolarlık senedin çiftçiye ait Kayseri Şeker Fabrikası’na fatura edildiği ortaya çıktı.

19 Mart 2019 Salı 10:21
600 bin dolarlık senet çiftçinin alın teri çıktı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Kayseri Şeker Fabrikası’nın eski yöneticileri ile SAMAŞ Şirketleri arasında 14.08.1998 tarihinde yapılan anlaşmanın 28.08.2001 tarihinde feshedilmesinin ardından başlayan yargı süreci şeker pancarı çiftçilerinin ortağı olduğu eski Kayseri Şeker Fabrikası’nın 50 milyon TL’lik para cezasına mahkûm olmasıyla sonuçlandı.

Senet Kesgin’e ait değil

Kayseri Şeker Fabrikası’nı devralan yeni yönetim bu parayı ödemek zorunda kaldı. Mansur Yavaş da bu süreçte Necmettin Kesgin’le beraber sahneye çıkarak 50 milyon liralık kaynaktan pay almak için sürece dâhil oldu. SAMAŞ’ın açtığı mahkeme sonucunda çiftçilerin ortak olduğu şeker fabrikası şirkete 46 milyon TL öderken, Kesgin’e de 4 milyon TL temlik ücreti ödedi. Mansur Yavaş’ın ise Ankara’da yaptığı iş takipçiliği sebebiyle SAMAŞ’tan aldığı senedin zamanaşımına uğraması sonucu, Necmettin Kesgin adına yeni bir senedi icraya koyduğu ancak senedin adli tıp raporu kayıtlarına göre Kesgin’e ait olmayıp sahte olduğu ortaya çıktı.

600 bin dolarlık 2 senet var

Yavaş, 600 bin dolarlık senedin kaynağını hâlâ açıklamazken hem SAMAŞ’tan hem de Kesgin’den aldığı iki senedin de 600 bin dolar olduğu kayıtlara geçiyor. SAMAŞ’tan alınan ilk senette cirolar görülürken bu senedin zamanaşımına uğraması sonucu ikinci senet devreye giriyor. Kayseri Şeker Fabrikaları Pansu Şirketi’nin 1998 yılında SAMAŞ Şirketleri ile hizmet sözleşmesi imzaladığı mahkeme kayıtlarına geçiyor. Ancak SAMAŞ ve Şeker Fabrikası’nın anlaşmazlığa düşmesi üzerine Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava görülüyor ve davayı SAMAŞ şirketi kazanıyor. Dava sonucunda Kayseri Şeker Fabrikası toplam 50 milyon TL ödüyor. Bunun 46 Milyon TL’si SAMAŞ şirketine ödenirken yaklaşık 4 Milyon TL’si de temlik ücreti olarak Necmettin Kesgin’e ödenir. Necmettin Kesgin’le SAMAŞ arasında danışmanlık hizmeti sözleşmesi yapılıp Kesgin davaya temlik alacaklısı sıfatıyla müdahil oluyor. Süreci Ankara’dan takip eden Mansur Yavaş’ın “paralar vergiye gider” gerekçesiyle herhangi bir sözleşme imzalamadığı biliniyor.

Sahte senet ele verdi

Mansur Yavaş süreci gayri resmi yürütürken aldığı ilk 600 bin dolarlık senedin zamanaşımına uğraması sonucu, Necmettin Kesgin adına düzenlenmiş ikinci senedi de piyasaya sürer. Ancak Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre ikinci senet sahte çıkar. Senedin sahte çıkması üzerine ise Mansur Yavaş aleyhine mahkeme tarafından 329 bin TL kötü niyet tazminatına ve 164 bin TL para cezasına hükmedilir. Tüm mahkeme kararlarına ve iddialara rağmen CHP yönetiminin sessiz kalması ve Mansur Yavaş’ın onlarca soruyu cevapsız bırakması kamuoyu tarafından skandalın boyutlarının büyüyeceğine işaret olarak görülüyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:21
  1. Ankara
  2. Kayseri Şeker Fabrikası
  3. SAMAŞ Şirketleri
  4. eski Kayseri Şeker Fabrikası
  5. Mansur Yavaş
  6. Necmettin Kesgin
  7. SAMAŞ
  8. Kayseri Şeker Fabrikaları Pansu Şirketi
  9. Adli Tıp Kurumu
  10. sahte senet

YORUM YAZ

  • AHMEDAHMED5 dk önce
    Şeker fabrikaları CHP nin çiftliği haline gelmiş.Dindar Muhafazakar Anadolu evlatları , yobaz, gerici diye 80 yıldır devlet kuruluşlarına alınmadılar.CHP şeker fabrikalarının satılmasına niçin karşı. Yemlik elinden gideceği için karşılar. Durum ortada.
  • mehmet soylumehmet soylu8 dk önce
    daha iktidar olamadan milyarları götürüyorlar, bir iktidara erişseler varya anasıyla götürürler. götürürlerde ne yaparlar, abd ye teslim ederler, kendileride bal tutmuş parmaklarını yalamakla yetinirler. mandacı bunlar
  • sukrusukru31 dk önce
    Bunlar varya bunlar çiftçinin alınterinide yer işçinin alınterinide yer.Özelleştirmeye niye karşılar sanıyorsunuz.Şeker fabrikaları özelleştiriliyor millete nbş yedirmek için satın alınıp kapatılacak deniyordu.Kendilerinin zamanında yüzde 10 kota verip yüzde yirmiye kadarda çıkarılabilmesine olanak tanınan şeker kanunu yeniden düzenlendi ve nbş kotası yüzde 2,5 a indirildi.Şimdi bunlar utandımı sanıyorsunuz.Ne gezer,Kösele suratlılar utanırmı hiç.Devletin kitleri var oldukça üstündeki Mansur gibi bitleri var olacaktır.
  • ömerömer1 sa önce
    hırsızlık ve dolandırıcılık chp nin genlerinde var
  • Unal aykanatUnal aykanat1 sa önce
    Lancinin mumu yatsıya kadar yanarmis.Allah buyuk
  • YakupYakup1 sa önce
    daha göreve başlamadan yolsuzlukları ortaya kum tanesi gibi dökülmeye başladı mansur'un .. Allah göstermesin hiçkimseye bunların kazanmasını .
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu sahtekardan başkan adayımı olur mhp ye ihanet denden adaymı olur

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