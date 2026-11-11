Gökkuşağını çekiyordu, kadraja dev “denizanası” girdi! 3 dakika sonra ortadan kayboldu

ABD’nin Alaska eyaletinde kaydedilen görüntüler, gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisim tartışmalarına yenisini ekledi. Anchorage kentinde gökkuşağını fotoğraflayan Sara Jane Osborn, ağaçların üzerinde siyah ve gümüş renkli, altından uzun parçalar sarkan büyük bir cisim fark etti. Osborn ve eşi Pete’in yaklaşık üç dakika izlediği nesnenin ne olduğu belirlenemedi.

Önce sivrisinek sandı

Olay, 15 Haziran akşamı Anchorage’daki Sixth Avenue üzerinde yaşandı. Osborn, açık araba camından gökkuşağının fotoğraflarını çekerken görüntüde beliren koyu şeklin önce bir böcek olduğunu düşündü.

Telefon ekranından başını kaldırıp gökyüzüne baktığında ise gördüğü şeyin çok daha uzakta ve büyük olduğunu fark etti. Eşine de cismi gösteren Osborn, peş peşe fotoğraflar çekti ve kısa bir video kaydetti.

Uzantıları birbirinden bağımsız hareket etti

Osborn’un dikkatini en fazla cismin hareket biçimi çekti. Alt kısmındaki uzun parçaların rüzgârla aynı yönde savrulmadığını, birbirinden bağımsız biçimde hareket ettiğini söyledi. Cisim bir süre aynı noktada asılı kaldı, ardından sağa ve sola döndü. Görüntülerde siyah ve gümüş tonları taşıyan nesne yaklaşık üç dakika sonra gözden kayboldu.

“Uçurtma mı?” diye yarım saat aradılar

Çift, ilk olarak bunun büyük bir uçurtma olabileceğini düşündü. Bunun üzerine çevredeki parkları ve Arctic Valley yönünü yaklaşık yarım saat boyunca kontrol etti. Ancak bölgede uçurtma uçuran veya büyük bir ekipmanı toplayan kimseye rastlamadılar. Osborn, yakındaki parkın da bu büyüklükte bir uçurtmanın kullanılmasına uygun görünmediğini söyledi. Drone ihtimalini de tamamen dışlamayan çift, cismin görünür büyüklüğü ve hareketlerinin kendilerini şüpheye düşürdüğünü belirtti.

Askeri üs yakınında görüldü

Cismin, Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) ile bağlantılı ormanlık alanın üzerinde bulunduğu tahmin edildi. Pete, nesnenin kendilerinden yaklaşık 4,8 kilometre uzakta olabileceğini düşündü. Aynı sırada dağların yakınında görülen bir uçağın ise gizemli cisimden çok daha küçük göründüğünü aktardı. Ancak cisimle askeri üs arasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Cismin uçurtma, drone ya da başka bir hava aracı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.