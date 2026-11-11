  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye NAVTEX yayımladı! Fransız gemisine izin verdik Ahlaksız sapığın planını kahraman baba bozdu! 12 yaşındaki kız çocuğu gözüne kestirdi: Silah zoruyla boş araziye götürmeye çalıştı 12 milyar liralık şüpheli işlem tespit edildi! 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu Meteoroloji saat verdi! O ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı Fon vurgununda kirli çark çökertildi: 3 kritik isim tutuklandı KYK’da kurallar değişti! Sosyal medyada bunu yapan yurttan çıkarılacak Mısır'dan dikkat çeken itiraf! Askerlerimiz aylardır Suudi Arabistan'da Somali'ye 350 milyon dolarlık uzay üssü ve emeklinin elektrik parası Akit yazarından çarpıcı analiz Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e taş gibi cevaplar! FETÖ yok, İsrail yok ama... Yılmaz Özdil Yeni Parti’nin içinden geçti: "Ulan partinizin yarısı AKP'ye geçti be şerefsizler!"
Dünya Gökkuşağını çekiyordu, kadraja dev “denizanası” girdi! 3 dakika sonra ortadan kayboldu
Dünya

Gökkuşağını çekiyordu, kadraja dev “denizanası” girdi! 3 dakika sonra ortadan kayboldu

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Alaska’da gökkuşağını fotoğraflayan bir kadın, askeri üs yakınlarında havada asılı duran ve sarkan uzantılarıyla denizanasını andıran gizemli bir cisim görüntüledi. Yaklaşık 3 dakika görülen cisim daha sonra kayboldu.

ABD’nin Alaska eyaletinde kaydedilen görüntüler, gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisim tartışmalarına yenisini ekledi. Anchorage kentinde gökkuşağını fotoğraflayan Sara Jane Osborn, ağaçların üzerinde siyah ve gümüş renkli, altından uzun parçalar sarkan büyük bir cisim fark etti. Osborn ve eşi Pete’in yaklaşık üç dakika izlediği nesnenin ne olduğu belirlenemedi.

Önce sivrisinek sandı

Olay, 15 Haziran akşamı Anchorage’daki Sixth Avenue üzerinde yaşandı. Osborn, açık araba camından gökkuşağının fotoğraflarını çekerken görüntüde beliren koyu şeklin önce bir böcek olduğunu düşündü.

Telefon ekranından başını kaldırıp gökyüzüne baktığında ise gördüğü şeyin çok daha uzakta ve büyük olduğunu fark etti. Eşine de cismi gösteren Osborn, peş peşe fotoğraflar çekti ve kısa bir video kaydetti.

 

Uzantıları birbirinden bağımsız hareket etti

Osborn’un dikkatini en fazla cismin hareket biçimi çekti. Alt kısmındaki uzun parçaların rüzgârla aynı yönde savrulmadığını, birbirinden bağımsız biçimde hareket ettiğini söyledi. Cisim bir süre aynı noktada asılı kaldı, ardından sağa ve sola döndü. Görüntülerde siyah ve gümüş tonları taşıyan nesne yaklaşık üç dakika sonra gözden kayboldu.

 

“Uçurtma mı?” diye yarım saat aradılar

Çift, ilk olarak bunun büyük bir uçurtma olabileceğini düşündü. Bunun üzerine çevredeki parkları ve Arctic Valley yönünü yaklaşık yarım saat boyunca kontrol etti. Ancak bölgede uçurtma uçuran veya büyük bir ekipmanı toplayan kimseye rastlamadılar. Osborn, yakındaki parkın da bu büyüklükte bir uçurtmanın kullanılmasına uygun görünmediğini söyledi. Drone ihtimalini de tamamen dışlamayan çift, cismin görünür büyüklüğü ve hareketlerinin kendilerini şüpheye düşürdüğünü belirtti.

 

Askeri üs yakınında görüldü

Cismin, Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) ile bağlantılı ormanlık alanın üzerinde bulunduğu tahmin edildi. Pete, nesnenin kendilerinden yaklaşık 4,8 kilometre uzakta olabileceğini düşündü. Aynı sırada dağların yakınında görülen bir uçağın ise gizemli cisimden çok daha küçük göründüğünü aktardı. Ancak cisimle askeri üs arasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Cismin uçurtma, drone ya da başka bir hava aracı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

O ülkede faciadan dönüldü! İnsansız hava araç parka düştü
O ülkede faciadan dönüldü! İnsansız hava araç parka düştü

Dünya

O ülkede faciadan dönüldü! İnsansız hava araç parka düştü

11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler
11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler

Dünya

11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23