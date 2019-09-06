5G ile kabuğunu kırıp zirveye oturacak

Mehmet Canıtatlı

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 180 yıllık geçmişe sahip olan Türk Telekom’daki dönüşüm süreci 1 Ağustos’ta CEO’luk görevini üstlenen Ümit Önal’ın ‘daha verimli ve dinamik ekip’ anlayışı ile hız kazandı.

“Şimdi daha büyük hedeflere hep birlikte koşma zamanı” diyen Önal, yaptığı açıklamada şirketin rakamlarla hangi noktaya geldiğini ve bundan sonra neleri ön gördüklerini anlattı. Son 6 yıldır Türk Telekom’un farklı kademelerinde hizmetleriyle önemli işlere imza atan Önal, şu mesajları verdi:

Rekorlarla ilerleyeceğiz

Geçtiğimiz yıl yüzde 12,6’lık büyüme ve 20,4 milyar lira gelir ile son 10 yılın rekorlarını kırdık. 2018 yılında 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi abone artışını kaydederek, toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik. 2019 Haziran sonu itibariyle ise toplam abone sayımızı 47 milyona, mobil abone sayımızı 22,4 milyona çıkardık. Bu yılın ilk yarısında yüzde 15,8 rekor büyümeyle halka arzdan bu yana ilk 6 aylık dönemler içindeki en yüksek gelir artışını elde ettik.

5G’ye en hazırlıklı olan biziz

Türk Telekom Grubu şirketleri, Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla ortaya koyduğu yol haritasında çalışanlarıyla bir bütün halinde çaba gösteriyor. Bu bağlamda, 5G teknolojilerinde, iştiraklerimizden Argela ile hem yurt içinde hem de yurt dışında teknoloji üreten bir ülkenin sesi olacağız. Sistem entegratörümüz Innova ile geliştirdiğimiz çözümlerimizin sayısını ve niteliğini artıracağız. Türkiye’nin 5G’ye en hızlı geçen ülkeler arasında yer alması için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Türk Telekom şu anda, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G’ye en hazır operatör konumunda. Yeni nesil eğitim teknolojileri şirketimiz Sebit’le, geleceğin eğitim dünyasının kapılarını aralayacağız. Müşteri destek hizmetleri şirketimiz AssisTT ile müşteri deneyiminde zirvede olacağız. Dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hattı konsorsiyumuyla 17 ülkeyi fiberle denizaltından birbirine bağlayan Türk Telekom International’ın, uluslararası büyük projelerle öncü rolünü sürdüreceğiz.

Daha çok kişiye daha çok internet

Türk Telekom olarak öncelikli ve en önemli hedefimiz, ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve sektörümüzdeki en iyi müşteri deneyimini sağlamak.

Fiber hane sayısında hızlı artış

Fiber hane erişimimizi rekor düzeyde 2,4 milyon yıllık artışla 2018 yıl sonunda 18,6 milyon haneye; 2019 ilk yarısında ise 19,4 milyonun üzerine çıkardık. Özetle son bir buçuk yılda, 3,2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadık. Türkiye’nin fiberleşmesi, bazı kesimlerin iddia ettiğinin aksine Türk Telekom’un öncülüğünde hızla büyümekte ve OECD raporlarından da görülebileceği gibi pek çok ülkeden daha ileri düzeye ulaşmış durumda.

Teknolojide millileşme ve yenileşme

Türkiye’nin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak, milli teknoloji dönüşümünün her adımında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, projeler ve çalışmalar ile Türkiye’yi geleceğe taşıyarak, ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan tüm yeni teknolojilere öncülük etmeye devam edeceğiz.

Kusursuz müşteri deneyimini hedefliyoruz

Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran servis ve ürünler geliştirerek müşteri deneyimini her alanda daha da iyileştirmeyi hedefleyen bir şirket olduklarını vurgulayan Ümit Önal, “Dijital servisler alanındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede kusuruz bir müşteri deneyimi hedefliyoruz” dedi.

Tarifelere zam yok

Yılın ilk altı ayında, 851 bin net mobil abone kazanımı ile toplam mobil abone sayısını 22,4 milyona yükselten Türk Telekom, şebeke hizmetini yenilikçi paket ve tarifeleriyle birlikte rekabetçi fiyatlarla sunuyor. “Müşterilerimiz de bu durumdan son derece memnun” diyen Ümit Önal, bu yıl her hangi bir tarife fiyat güncellemesi yapmayacaklarını dile getirdi.

Enlerin şirketi olacağız

Önümüzdeki dönemde, sektöründe birçok enleri gündeme taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Ümit Önal, ‘’Artık en güçlü yatırımı yapan, ülkemizde fiber ağı en hızlı yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiğimiz her hizmet alanında en ileri müşteri deneyimini sunan, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü olan, en kaliteli şebeke ve altyapıyı sağlamaya devam eden, en yenilikçi dijital ürün ve hizmetleri geliştiren bir Türk Telekom göreceksiniz’’ mesajını verdi.