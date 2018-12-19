599 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Genel Asayiş ve Servis Araçları Uygulaması'' kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 18.12.2018 tarihinde 11:00-15:00 ile 21:00-23:00 saatleri arasında okul çevrelerinde uygulama yapılmıştır.

Ayrıca 07:00-09:00, 12:30-13:30 ile 15:00-18:00 saatleri arasında da okul servis araçları ve personeli denetlenmiştir. 22.325 Emniyet, 27.117 Jandarma ve 315 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 49.757 personelin bulunduğu 12.590 ekip ile yapılan uygulama neticesinde;

4.644 araç ve sürücüsüne cezai işlem

34.281 okul servis aracı denetlenmiş, 361 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 104 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 188 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 4.644 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, 844.308 TL idari para cezası uygulanmış, eksikliği tespit edilen 599 okul servis aracı trafikten men edilmiştir.

727 aranan şahıs yakalandı

461 gemi/tekne denetlenmiş, 11'i hakkında işlem yapılmıştır.16.485 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 367.014 şahıs kontrol edilmiştir. 19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19 hırsızlık, 1 cinsel suç, 44 yaralama, 6 dolandırıcılık, 7 tehdit, 3 mala zarar verme, 203 yoklama kaçağı-bakaya, 13 kayıp şahıs ve 412 diğer suçlardan olmak üzere toplam 727 aranan şahıs yakalanmıştır.

Bir çok silah ele geçirildi

25.950 umuma açık yer kontrol edilmiş, kontrol edilen umuma açık yerlerden 141'i hakkında idari işlem yapılmıştır.

1 adet uzun namlulu silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 177 adet mermi/fişek, 5 adet kesici/delici alet ile 6 adet kuru sıkı tabanca elde edilmiştir.

1 gr. eroin, 219 gr. esrar, 6 gr. sentetik uyuşturucu (bonzai), 1.551 paket kaçak sigara ile 9.162 litre kaçak içki ele geçirilmiştir.