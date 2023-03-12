57 girişime 677 milyon liralık yatırım

Mandal, Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı oluşturulduğunu söyledi. Mandal, programla sermaye şirketi statüsünde olan teknoloji transfer ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş araştırma altyapılarının (AA) TÜBİTAK tarafından desteklendiğine dikkati çekti.

Mandal, şunlara işaret etti:

“Gelinen noktada Tech-InvesTR Programı kapsamında, 3’ü yurt dışında, 2’si Türkiye’de olmak üzere toplam 5 girişim sermayesi fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında fona katılım protokolü imzalandı. Söz konusu fonlar, kurulum işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Program kapsamında 7 farklı üniversite kuruluşu fonlara yatırımcı olarak katıldı. Tech-InvesTR kapsamında kurulan fonlara katılan teknoloji transfer ofisi ile teknoloji geliştirme bölgelerine TÜBİTAK’ın 26.75 milyon lira, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise fonlara yaklaşık 480 milyon lira kaynak aktarması bekleniyor.”

2.7 milyarlık büyüklük

Mandal, Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında kurulan fonların şu anda 2.7 milyar liralık taahhüt büyüklüğüne ulaştığını belirtti. Mandal, şunları aktardı:

“Tüm fonların hedefi tutturmaları halinde yaklaşık 3.1 milyar liralık taahhüt büyüklüğünün yakalanması hedefleniyor. Böylece TÜBİTAK katkısının 116 katı olan bu fon, ülkemizde teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere harekete geçmiş olacak. Bu tutarın 5 yıl içerisinde 150 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım olarak dönmesi amaçlanıyor.”