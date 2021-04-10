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Spor 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kar yağışı nedeniyle iptal oldu
Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kar yağışı nedeniyle iptal oldu

Yarın başlaması planlanan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Nevşehir-Kapadokya etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 15:38:00 -
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kar yağışı nedeniyle iptal oldu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın geçilmesi planlanan Nevşehir-Kapadokya etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal oldu.

167,3'lik ilk etap iptal

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırması sonucu turun ilk etabının yapılması için uygun şartların oluşmadığı belirlendi. Kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167,3 kilometrelik ilk etap yarışının yapılmaması kararı alındı.

Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla start alacak.

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