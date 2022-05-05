5.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يَٓا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرٖيمِۙ اَلَّذٖي خَلَقَكَ فَسَوّٰيكَ فَعَدَلَكَۙ فٖٓي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَٓاءَ رَكَّبَكَؕ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?"

"O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi."

"Terkibini de dilediği gibi yaptı."

(İnfitâr Suresi - 6-8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Devamındaki âyetlerden anlaşıldığına göre buradaki “ey insan” hitabıyla özellikle belli bir kişiye veya bütün insanlara değil, sûrenin asıl konusu olan kıyamet, âhiret ve uhrevî yargılanma ve hesap vermeyi inkâr edenlere, bunu imkânsız görenlere hitap edilmektedir. Rab ismi ve bu ismin sıfatı olarak geçen kerîm, Cenâb-ı Hakk’ın “cemal sıfatları” denilen ve kullarına yönelik lütufkârlığını ifade eden isim ve sıfatlarındandır. 7-8. âyetlerde bu sıfatların, insanın insan olarak varlık alanına çıkışındaki yaratıcı rolü dile getirilmekte; böylece insanın, hayatı boyunca her an yararlanmakta olduğu diğer bütün nimetlerden de önce bedensel ve zihnî melekelerle donatılıp düzgün bir insan olarak dünyaya gelişini kendisine borçlu bulunduğu rabbi hakkında, saptırıcı tesirlere kapılarak yanılgıya düşmesi, türlü şekillerde inkâr ve isyanlara boğulması eleştirilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 569-570

ALLAH RASÜLÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem):



“Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin yetmiş bin dizgini ve her bir dizgini çeken yetmiş bin de melek vardır.”

(Müslim, Cennet 29)