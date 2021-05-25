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Sağlık 50 yaş üstü korona aşı randevusu alınıyor mu?
Sağlık

50 yaş üstü korona aşı randevusu alınıyor mu?

50 yaş üstü aşı olabiliyor mu? Koronavirüs aşıları belirlenen yaş grupları ve mesleklere göre yapılıyor. Ülkemizde şimdiye kadar 28 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Özelikle 50 yaş üstü vatandaşlar sıranın kendilerine ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü aşı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 12:03:00 -
50 yaş üstü korona aşı randevusu alınıyor mu?

50 yaş üstü haziranda aşı olur mu? Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Salgının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar 28 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Önümüzdeki günlerde gelecek sevkiyatlarla aşılama hızının günde 1 milyona çıkması bekleniyor. 50 yaş üstü vatandaşlar sıranın kendilerine gelip gelmediğini araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?

50 yaş üstü korona aşı randevusu alınıyor mu?

Aşı randevu sırası yaş grubu ve meslek gruplarına göre açılıyor. Son olarak 55 yaş üstü için aşı randevu ekranı açıldı. Henüz 50 yaş üstü vatandaşlara aşı randevusu verilmiyor. Ancak haziran ayı başında 50 yaş üstünün randevularının açılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek aşılarla birlikte haziran ayında 20 yaş üstüne kadar aşı sırasının geleceğini belirtti.

Aşı randevusu almak isteyenler MHRS web sitesi ya da uygulaması üzerinden randevu oluşturabilir. Ayrıca ALO 182’den de aşı randevusu alınabiliyor.

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