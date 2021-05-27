Türkiye’de şimdiye kadar 28 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. Haziran ayında ise aşılama hızının daha da artması bekleniyor. Yapılan açıklamalarda Türkiye’nin günde 1,5 milyon doz aşı yapma kapasitesi olduğu ifade ediliyor. Peki, aşı randevusu nereden alınıyor?

50 yaş üstü aşı randevusu veriliyor mu? Korona aşı randevusu al

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz. 1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır” dedi.

Bakan Koca, 27 Mayıs Perşembe günü ise sosyal medya hesabından yeni bir müjde verdi. Bakan Koca, “Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşı randevusu almak için MHRS web sitesi ya da uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca ALO 182’yi arayarak da randevu alabilirsiniz.

MHRS’ye giriş yaptığınızda ekranda ‘Aşı randevusu al’ kısmı bulunuyor. Bu bölümü tıklayarak aşı randevusu alabilirsiniz. Randevu oluştururken hastane tercihi yapabildiğiniz gibi uygulanacak olan aşıyı da tercih edebilirsiniz.

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