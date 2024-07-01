50 milyon yıllık “Küçükkürne mağaraları” şaşırtıyor! Turistlerin dikkatini çekti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen doğa harikası Levent Vadisi, jeolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel varlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Akçadağ ilçe merkezine 15 kilometre uzaktaki doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği vadide Hititler, Roma medeniyetlerinin de izleri bulunuyor.

Vadi içerisinde kalan Küçükkürne Mahallesi bölgesinde bulunan çok sayıda kaya mezarları ile sıralı mağaralar ise görenleri şaşırtıyor.

“Neolitik ve paleolitik dönemlere kadar giden bir sistem”

İnsan jeoloji ilişkisi açısından ayrı bir önemi bulunduğu ifade edilen mağaraların bir dünya mirası olduğunu kaydeden İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör, “Levent Vadisi içerisinde başlayan mağara sistemi aslında geniş bir alanı kaplıyor ve zamanında binlerce insan buralarda yaşamış. Vadi bir çok fay tarafından kesilen ve tektonizma sonucu oluşmuş. Tektonizma vadiyi oluştururken, aşınma başlayarak bu mağaralar açılmaya başlamış. Mağaralar içerisinden en önemlilerinden bir tanesi Küçükkürne mağaraları. Mağaraların kayacı yaklaşık 45 ile 50 milyon yaşında. Bölge birçok insanın yaşadığı önemli yaşam alanlarından bir tanesi. Roma döneminde sadece yatay değil birkaç kat çıkarak dikey bir mimari de yapmışlar bu anlamda bir dünya mirasıdır. Mağaralar insan jeoloji ilişkisinin en yoğun olarak yaşandığı yer. Antik dönemlerden beri tercih edilen bir yer olmuş burası Hititler ve Romalılarda yaşamış. Bana göre izleri çok fazla yok ama neolitik ve paleolitik dönemlere kadar giden bir sistem burası bu anlamda da çok önemli” diye konuştu.