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Yerel 5 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü!
Yerel

5 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 09:23:00 -
5 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü!

Kayseri'de evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'i, 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

Kayseri'de evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'i, 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu ortaya çıktı.

Olay, 22 Haziran’da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim’in 5 yaşındaki oğlu B.R.’nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Yorumlar

sukru

Ulan bu nasıl birşey be.Suriyeli benim ülkemde ve evinde tabanca bulunduruyor.Ulan benim tüm sülalemin toplamıda bile bir tane tabanca yok be.

Can Elmaskılıç

Daha geçen hafta 11 yaşındaki bir çocuk da annesini öldürmüştü. Bu silahları neden dolu bırakıyorsunuz?
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