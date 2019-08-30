5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı

Şırnak'taki görev süresi boyunca büyük başarılara imza atan; PKK'nın çukur, barikat terörü sürecinde aktif görev alan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kalkışmayı önlemek için mücadele eden eski emniyet müdürü Hacı Murat Dinçer, uzun süredir iki örgütün de hedefindeydi.

Erdoğan'dan ödül aldı

Dinçer, 2016 yılında roketli saldırıya uğrayan Emniyet Müdürlüğü binasının önünde çatışmaya girdiği 5 teröristi öldürmüştü. Bu kahramanlığından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilen Dinçer, terör örgütleri FETÖ ve PKK’nın hedefi olmuştu.

PKK ve FETÖ'nün medya organlarında sık sık karalama kampanyaları ile hedef aldığı Hacı Murat Dinçer, son olarak evinde pusuya düşürülmek istendi.

SuperHaber'in haberine göre; kendisine ait müstakil evde, 29 Ağustos günü, gece 01.00 sularında silahlı saldırıya uğrayan, kahraman emniyet müdürü, teröristlerin ateşine anından karşılık verdi.

Silahlı çatışmaya girdiği saldırganları püskürtmeyi başaran Dinçer, saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı.

Teröristler, 5 dakika kadar süren çatışma sonucunda gecenin karanlığında faydalanarak kayıplara karıştı.