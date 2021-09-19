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Gündem 5 PKK’lı terörist ex!
Gündem

5 PKK’lı terörist ex!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 5 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 12:15:00 - 2021-09-19 12:42:01
5 PKK’lı terörist ex!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna  yönelik yapılan  J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

 

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Yorumlar

BK

etek giyip kaçanlar dah durun sonunuz yakındır elebaşları inlerinden çıkamıyor korku dağları sarmış sıra sizede gelecek yavaş yavaş ölümü tadacaksınız hain katiller
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