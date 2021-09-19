5 PKK’lı terörist ex!
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 5 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.