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Spor 5 Haziran’da “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş”
Spor

5 Haziran’da “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş”

Gençlik ve Spor Bakanlığı, (yarın) 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 81 ilde gençlik merkezi gönüllülerinin katılımıyla “Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş” sloganıyla “Plogging” (Koşarken çöp toplama) etkinliğini gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:19:00 -
5 Haziran’da "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, “Yeşil Beceriler Projesi” ile daha yeşil bir dünyanın amaçladığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Bu deneyimi gençlere arkadaşlık ve dostluk ortamında sağlayarak, doğanın tadını doyasıya çıkaracakları ve üretecekleri sanat atölyeleri, ekoloji ve doğa temalı etkinlikler, doğa bilimleri atölyeleri, sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek farklı gönüllülük çalışmaları ile projelere liderlik etmelerini sağlayacak farklı adımlardan oluşan etkinliklerin derlenmesiyle sürdürülebilir bir ekolojik gençlik projesi olarak gençlik merkezlerinde gerçekleştiren Bakanlık, bu doğrultuda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yeni bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.”

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