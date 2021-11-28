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Gündem 5 bölge için fırtına uyarısı
Gündem

5 bölge için fırtına uyarısı

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 11:39:00 -
5 bölge için fırtına uyarısı

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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