Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir pek çok işletmenin kapıları kapalı durumda. Pardemi sebebiyle ekonomik güçlükler yaşayan esnafa ise müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Peki, hibe desteği ne zaman verilecek?

5 bin lira hibe başvuru ekranı | Esnaf hibe başvurusu başladı mı?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, " Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik. Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

Hibe desteği 5 bin lira alacak olan işletmeler

Hibe desteği 3 bin lira alacak olan işletmeler

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