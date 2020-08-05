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Ekonomi

5 Ağustos altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?

5 Ağustos altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Peki ama çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altının 450 liraya yükselmesi, herkesin şok yaşamasına sebep oldu. Tarihi zirvesini gören altın fiyatları cep yakıyor. Kapalıçarşı güncel altın fiyatları araştırılıyorken; reşat altın, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, yarım altın ve 18 ayar altın gramının fiyatlarını sizler için derledik. İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:35:00 -
5 Ağustos altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?

 

*Önce alış, daha sonra satış fiyatları yazılmıştır.

GRAM ALTIN

  • 450,53
  • 450,65

22 AYAR BİLEZİK

  • 416,00
  • 421,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.950,70
  • 3.000,40

YARIM ALTIN

  • 1.475,40
  • 1.504,90

ÇEYREK ALTIN

  • 741,50
  • 754,90

REŞAT ALTIN

  • 2.989,47
  • 3.039,85

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 412,98
  • 428,95

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 255,54
  • 296,61

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...

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