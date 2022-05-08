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Yerel 43 ilin geçiş noktasında yoğunluk
Yerel

43 ilin geçiş noktasında yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 21:04:00 -
43 ilin geçiş noktasında yoğunluk

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüşü sebebiyle zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Ankara-Samsun D-200 karayolundaki bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Trafik ekipleri, bölgedeki bazı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Kara yolundaki araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi. Trafik, öğle saatlerinde başladı.

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