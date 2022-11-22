40 yıl içtiği sigaradan kansere yakalandı, hastalığı çalıştığı hastanede yendi
Malatya’da 40 yıl sigara içen ve ocak ayında aşırı halsizlik nedeniyle hizmetli personel olarak çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktora giden 54 yaşındaki Erdoğan Kapusuz’un akciğerinde kitle tespit edildi ve hastaya kanser teşhisi konuldu.
Ameliyata alınan ve daha sonra kemoterapi tedavisiyle akciğer kanserini yenen Erdoğan, yaklaşık 9 ay sonra işine döndü. Mesai arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelmenin sevincini yaşayan Erdoğan, sigarayla arasına mesafe koydu. Onkoloji Uzmanı Dr. Emre Çakır “Özellikle 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içenler ile 10 yıl boyunca günlük iki paket sigara içenlerin tomografi taraması yaptırmaları şart. Erken tanı hastalıktan kurtulma ihtimalini arttırıyor” uyarısında bulundu.