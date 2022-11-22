  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 40 yıl içtiği sigaradan kansere yakalandı, hastalığı çalıştığı hastanede yendi
Yerel

40 yıl içtiği sigaradan kansere yakalandı, hastalığı çalıştığı hastanede yendi

Malatya’da 40 yıl sigara içen ve ocak ayında aşırı halsizlik nedeniyle hizmetli personel olarak çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktora giden 54 yaşındaki Erdoğan Kapusuz’un akciğerinde kitle tespit edildi ve hastaya kanser teşhisi konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 09:35:00 -
40 yıl içtiği sigaradan kansere yakalandı, hastalığı çalıştığı hastanede yendi

Ameliyata alınan ve daha sonra kemoterapi tedavisiyle akciğer kanserini yenen Erdoğan, yaklaşık 9 ay sonra işine döndü. Mesai arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelmenin sevincini yaşayan Erdoğan, sigarayla arasına mesafe koydu. Onkoloji Uzmanı Dr. Emre Çakır “Özellikle 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içenler ile 10 yıl boyunca günlük iki paket sigara içenlerin tomografi taraması yaptırmaları şart. Erken tanı hastalıktan kurtulma ihtimalini arttırıyor” uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23