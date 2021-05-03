Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümlerinin aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar 23 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. Son olarak ise aşı randevu sistemi 55 yaş için açıldı. Peki, 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama süreciyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. BioNTech aşısı ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek" dedi.

Bakan Koca, “Haziran itibariyle 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılayacağız" dedi.