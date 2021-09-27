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Ekonomi 40 ülkeye nar ihracatı
Ekonomi

40 ülkeye nar ihracatı

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, narda geçen yıl 50 bin ton rekoltenin bu yıl 5 bin ton aşağıda gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 23:08:00 -
40 ülkeye nar ihracatı

Gemici, şöyle konuştu: “İklim koşulları iyi olduğunda 55 bin ton civarında rekoltemiz oluyordu. Olumsuz hava şartlarından dolayı verimde düşüş yaşandı. Fiyatlar üreticimizi memnun edecek düzeyde olduğu sürece bu işe devam edeceğiz. Çiftçi girdilerin artmasına rağmen gayretli bir şekilde kaliteli narı yetiştirmeye devam ediyor. Kesilen narların yüzde 75’i ihracata, geriye kalanı da iç piyasaya gidiyor. Denizli narı başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Kanada’ya kadar 40’ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.”

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