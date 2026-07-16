40 senaryo arasından Zafere Uzanan Dört Hikaye belli oldu

Zeytinburnu Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anısına düzenlenen "Direniş ve Adalet Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması"nda kazananlar düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Yüzlerce başvuru arasından finale kalan 40 senaryonun yarıştığı organizasyon, edebiyatı, sinemayı ve toplumsal hafızayı aynı sahnede buluşturdu.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve jüri üyeleri dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini takdim etti.

"Hikâyeler, Bir Milletin Hafızasını Geleceğe Taşır"

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarışmanın yalnızca bir sanat organizasyonu olmadığını belirterek, kısa filmin toplumsal hafızayı canlı tutan güçlü bir anlatım dili olduğunu ifade etti.

Arısoy, "Bir milleti ayakta tutan yalnızca yaşadığı olaylar değil, o olayları gelecek kuşaklara nasıl anlattığıdır. Bu yarışma, genç kalemlerin adalet, cesaret ve fedakârlık ekseninde ürettikleri hikâyeleri sinemanın diliyle geleceğe taşıyacak önemli bir kültür çalışmasıdır. Yarışmaya emek veren tüm katılımcılarımızı ve dereceye giren senaristlerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Faysal Soysal: "Senaryolar Umut Verdi"

Jüri Üyesi, ödüllü yönetmen ve senarist Faysal Soysal ise finale kalan eserlerin nitelikli bir değerlendirme sürecinden geçtiğini belirterek, özellikle genç senaristlerin güçlü anlatımlarıyla umut verdiğini söyledi.

Soysal, "Jüri olarak yalnızca teknik açıdan başarılı metinleri değil, duyguyu, vicdanı ve sinema diliyle anlatma becerisini de değerlendirdik. Finale kalan her senaryo, üzerinde emek verilmiş değerli bir çalışmaydı. Dereceye giren arkadaşlarımızı kutluyor, yarışmaya katılan tüm yazarların üretmeye devam etmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dereceye Giren Senaryolar Açıklandı

Yarışmada dereceye giren eserler şu şekilde açıklandı:

Birincilik Ödülü: Merve Kuş Mataracı – Annem Duymasın Diye

İkincilik Ödülü: Kamil Kahraman – Sırat Köprüsü

Üçüncülük Ödülü: Mustafa Sami Erdem – Emanetin Ritmi

Jüri Özel Ödülü: Sude Nur Yaşa – İsimsiz Yüz