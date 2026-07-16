Hakan Fidan 15 Temmuz öncesi kritik süreci anlattı

Hakan Fidan, TRT ekranlarında yayımlanan “Asırlık Gece” dizisinde 15 Temmuz öncesinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olay günü saat 18.00 civarında Genelkurmay Başkanlığına gittiğini belirten Fidan, burada dönemin Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay İkinci Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldiklerini söyledi.

Fidan, eldeki ihbarın toplantıda değerlendirildiğini ifade ederek, “Elimizdeki veriyi değerlendirdik. Dedik böyle bir ihbar, adam bu, söyledikleri de bu” dedi.

YAŞAR GÜLER: 17-25 ARALIK VE 7 ŞUBAT AKLIMIZA GELDİ

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler de sürecin başından itibaren ihbarın ne anlama geldiğini çözmeye çalıştıklarını aktardı.

Güler, akıllarına 17-25 Aralık süreci ile 7 Şubat MİT krizinin geldiğini belirterek, “O zaman yapamadıklarını acaba şimdi mi yapmaya çalışıyorlar düşüncesi geliyor” ifadelerini kullandı.

HULUSİ AKAR: DUYMADIĞI BAŞKA ŞEYLER VAR

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise ihbarın ardından oturup durumu değerlendirdiklerini ve Hakan Fidan’ın çeşitli telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.

Akar, yapılan istişarelerde ihbarın yalnızca sınırlı bir hareketliliğe işaret ediyor olabileceğini, ancak bunun arkasında daha büyük bir plan bulunabileceğini düşündüklerini belirtti.

Akar, “Bu iki üç helikopter, bu adamın duyduğu bu. Peki duymadığı başka şeyler var” sözleriyle o anki değerlendirmeyi aktardı.

“DAHA BÜYÜK BİR OPERASYONUN PARÇASI OLABİLİR”

Hakan Fidan, gelen ihbarın sıradan bir olay olmayabileceğini komuta kademesiyle paylaştığını belirtti.

Fidan, “Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir” değerlendirmesinin ardından dönemin Genelkurmay Başkanının ikinci bir emre kadar Türkiye’deki bütün askeri uçuşları yasaklattığını söyledi.

Fidan ayrıca Ankara’daki kolorduya da talimat verilerek tank hareketliliği dahil her türlü kara hareketliliğinin durdurulduğunu aktardı.

DARBECİLER PLANI ÖNE ÇEKTİ

Alınan önlemlerin darbecilerin planlarını etkilediğini belirten Fidan, daha sonra örgütün deşifre olmuş olabileceğini düşünerek harekete geçtiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Fidan, darbecilerin gece 03.00’te planlanan operasyonu akşam saatlerine çektiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BİLGİ SÜRECİ

Hakan Fidan, normal şartlarda gün içinde çok sayıda ihbar aldıklarını, ancak hava hareketliliği gibi kritik bir konunun ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durumunu sorduğunu ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldığını aktararak, “Biz bir konu üzerindeyiz, belki bir müddet sonra somut konu olunca size döneriz” dediğini ifade etti.

15 TEMMUZ ÖNCESİ ALINAN TARİHİ ÖNLEMLER

Fidan’ın anlatımı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde MİT’e gelen ihbarın ardından Genelkurmayda yürütülen kritik değerlendirme sürecini yeniden gündeme taşıdı.

Askeri uçuşların durdurulması ve kara hareketliliğinin engellenmesine yönelik talimatlar, darbecilerin planlarını değiştiren önemli adımlar arasında yer aldı.