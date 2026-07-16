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Gündem Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı
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Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı

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Yeni gün operasyonla başladı: Çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Levent Üzümcü, şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy ve Levent Üzümcü gözaltına alındı.

CNN TÜRK muhabiri Sinan Ağca, operasyonla ilgili şu bilgileri aktardı:

Geçtiğimiz yıl Ekim ayından beri ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonların ardı arkası kesilmedi. Bugün de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilere bir operasyon gerçekleştirildi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ayrıntılar gelecek...

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