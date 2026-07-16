ABD saldırıları sürüyor! İran'a yeni saldırılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırıların ardından bölgede inceleme başlatıldığı aktarıldı.
İran’ın Tesnim Haber Ajansının Hürmüzgan Valiliğindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, saldırılar gece saatlerinde gerçekleşti.
Haberde, yerel saatle 00.55’te Sirik yakınlarındaki bir noktaya ABD bombalarının isabet ettiği belirtildi.
Daha sonra da 00.57'de Keşm Adası çevresindeki bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenledi.
Saldırıların boyutunun incelemelerin ardından kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.
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