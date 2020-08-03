4 milyon mağdura Kurban yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Kurban Rahmettir” sloganıyla, Türkiye ve 52 ülkede gerçekleştirdi. 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 28 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında milyonlarca insana yardım ulaştırıyor. Kurbanlarını İHH'ya bağışlayan hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirdi.

Kurban kampanyası kapsamında İHH, hayırseverlerin destekleriyle 82 bin 411 hisse kurbanı 3 milyon 951 bin 780 ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH, ayrıca yetim ve mağdur çocukları da unutmayarak 184 bin 552 çocuğa da bayramlık kıyafet ulaştırdı. İHH’nın kurban ve bayramlık projelerinden toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişi istifade etti.

Neler yapıldı?

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ve 52 ülkede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştırdı. Bu yıl da Kurban vesilesiyle yeryüzüne dağıtan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu.

Kriz bölgelerine öncelik verildi

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.

Yetimler bayrama mutlu girdi

İHH, ayrıca Türkiye ve 26 ülkede toplamda 184 bin 552 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

52 ülkede kurban organizasyonu

Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan (Acara), Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan.

Balkanlar: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan. (Sancak ve Preşova)

Afrika: Liberya, Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik ve Cibuti.

Ortadoğu: Yemen, Filistin, Irak, Lübnan ve Suriye.

Asya: Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro) ve Myanmar. (Arakan)