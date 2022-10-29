38 yıldır hapisteydi... Suçsuz olduğu ortaya çıktı

Maurice Hastings, Roberta Wydermyer'ın 1983'teki cinayeti ve iki cinayet girişimi suçlaması nedeniyle 38 yıldan uzun süredir hapis yatıyordu. Ancak yeni DNA kanıtları, sorumlunun 2020'de hapishanede ölen bir başka fail olduğunu gösterdi.

Şu anda 69 yaşında olan Hastings, 1988'de hakkında verilen hükmün bozulmasıyla serbest bırakıldı.

LA County Başsavcısı George Gasco, Hastings'in hüküm giymesini "müthiş bir adaletsizlik" diye tanımladı.

Gasco "Adalet sistemi mükemmel deği ve bir hükme olan güvenimizi kaybettirecek yeni kanıtlar olduğunu duyduğumuzda, hızla harekete geçmek zorunluluğumuz" diye de ekledi.

Kaynak: BBC Türkçe