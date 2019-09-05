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36 bin şirketle ağustosta 13 milyar dolarlık ihracat

Ağustos ayında ihracat yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolara ulaştı. 8 aylık ihracat rakamı ise 117,2 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaştı. Rakamları Sivas’ta açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ve ağustosta uzun bayram tatilleri nedeniyle ihracat rakamlarının etkilendiğini ancak buna rağmen 8 aylık rakamın cumhuriyet rekoru olduğunu söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:21
36 bin şirketle ağustosta 13 milyar dolarlık ihracat

 Buğra Kardan  Sivas 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustosta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, “8 aylık ihracat rakamımız da 117,2 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşmıştır” dedi. Ağustos ayı ihracat rakamları, Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Turizmle moral bulacağız

Toplantıda konuşan Pekcan, bugün, 100 yıl öncesinin çok zor şartlarında ülkenin bağımsızlık mücadelesinin “kararlılık sembolü” olmuş Sivas’ta, Sivas Kongresi’nin yapıldığı tarihte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti bildirdi. Pekcan, zorlu küresel şartlara rağmen hızla daralan dış ticaret açığı ve başarılı bir turizm sezonu sayesinde yılın ilk yarısında Türk ekonomisinin uzun yıllardır ilk defa cari fazla verdiğini vurguladı.

Teknoloji öncelikli ihracat

Cari açığını hızla daraltan ve cari fazlaya geçen Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki borçlanma ihtiyacının da hızla azaldığını dile getiren Pekcan, şu ifadeleri kullandı: “2018’in tamamında büyümeye net ihracatımızın katkısı 1,9 puan olmuştur. Bu yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 12,1 puan, ikinci çeyrekte 7,4 puan olmuştur. Tüm bu gelişmeler ihracatımızın Türk ekonomisi için stratejik önem taşıdığının göstergesidir. Amacımız ihracatımızdaki bu olumlu performansı önümüzdeki yıllara yaymak ve ihracatımızın içerisindeki yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatının payını artırmaktır.

Pekcan, şu mesajları verdi:

-İhracat ana planında hedef ürünleri ve ülkeleri belirledik. Bu planın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

-Teknoloji odaklı ve katma değerli ihracata önem vermeliyiz.

-İhracat ekonomi için stratejik önemdedir. Malum ihracatın büyümeye katkısı artıyor.

-Ağustos bayram tatili ile geçti. Ağustos ihracatı 1.69 artarak 13,2 milyar dolar oldu.

-İlk 8 ayın ihracatı yüzde 2.9 artışla 117.3 milyar dolar oldu.

-İhracatın büyük bölümü Avrupa ülkelerine yapıldı.

İhracat arttı ithalat azaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ve ağustosta uzun bayram tatilleri nedeniyle ihracat rakamlarının etkilendiğini ancak buna rağmen 8 aylık rakamın cumhuriyet rekoru olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Bayrama rağmen olumlu

Ağustosta uzun süren Kurban Bayramı tatili ve Zafer Bayramı’nın en çok ihracat yaptığımız cuma gününe denk gelmesi nedeniyle daha mütevazi bir artış oldu. Haziranda 9 gün tatil vardı 21 günde ihracatımız yüzde 20 artmasına rağmen haziranda eksi 14’ü gördük. Dolayısıyla iki bayram ayı dışında ihracatımızın performansı dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen yüzde 5,8. Ancak haziran ve ağustos ayları olumsuz etkiliyor. Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız da binde 2,7’lik azalmayla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açık azalıyor

Pekcan, böylece ağustosta dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalmayla 2 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,7 olduğunu söyledi.

Memnun eden sonuç

Pekcan, yılın 8 ayında ihracatın yüzde 2,9 artış gösterdiğini, ithalatın ise yüzde 16,9 azaldığını belirterek, söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıl yüzde 69,2 iken bu sene yüzde 85,6’ya çıktığını söyledi.

Bakan Pekcan, “Yine 8 aylık ihracat rakamımız da 117,2 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşmıştır” diye konuştu.

Gülle: Ticaret diplomasisini sürdüreceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Son 12 aylık ihracatta 180,1 milyar dolarla Yeni Ekonomi Programı 2019 İhracat hedefimiz olan 182 milyar doları neredeyse yakaladık” dedi. İhracatın önünü açacak vizyon ve misyonları ile projelerine değinen Gülle, “Kısa vadede Yeni Ekonomi Programı’nda belirtilen 2019 ihracat hedefini de aşarak, 2019-2020 döneminde başarmak üzere 200 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşabilmek adına aynı kararlılıkla 223 ülke ve bölgede ticaret diplomasisini sürdüreceğiz” dedi. İsmail Gülle, şunları söyledi: “Ağustos’ta bin 219 firmamız ihracata ‘merhaba’ dedi. (Toplamda) 35 bin 989 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Ağustos ayında ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132’sine ihracatımız artarken, 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde.

Toplantının ardından TİM ile Türk Eximbank arasında ihracatçı birlikleri kaynaklarının Eximbank’a aktarılmasına ilişkin protokol imzalandı. TİM Başkanı Gülle ile Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin tarafından imzalanan protokol kapsamında, TİM ve ihracatçı birliklerinin kaynaklarının Eximbank üzerinden yine ihracatçılara aktarılması hedefleniyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:21
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü
  3. Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi
  4. Sivas Kongresi
  5. Türk ekonomisi
  6. Kurban Bayramı tatili
  7. Zafer Bayramı
  8. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  9. Yeni Ekonomi Programı
  10. TİM
  11. Türk Eximbank
  12. Eximbank
  13. TİM Başkanı Gülle
  14. Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin

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