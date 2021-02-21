344 sanatçı Boğaziçi provokasyonu için sahnede! 'Sanat üzerindeki baskı son bulmalı'

Yeniakit.com.tr

Türkiye Yazarlar Birliği Sendikasının çağrısı ile Boğaziçi provokasyonuna destek veren bir yayımlandı. 344 sözde şair, siyasetçi ve sanatçının imzaladığı bildiride, Rektör bahane edilse de LGBTİ'li sapkınlar da gündeme getirildi.

'Öğrenciler şiddetle karşı karşıya kaldı' iftirası!

Türkiye’de toplumun bütün kesimlerinin baskı altına alındığı iddiasının ortaya atıldığı bildiride, "İktidar 2 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de yer verilen kararla Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadı. Buna tepki gösteren öğrencilerin yanında olduğumuzu, üniversitelerin kendi rektörlerini seçme hakkını savunan, öğrenci ve akademisyenlerin direnişini destekleyen bir basın bülteni yayımladık. Atanmış rektör istifa etmediği gibi 'Kimse devletin gücünü sınamasın' denilerek bir güç gösterisi yapıldı, öğrenciler şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı." iftirası atıldı.

'Türkiye'nin geleceği adına kaygı verici'

Taşkınlık çıkartan provokatörlerle LGBTİ'li sapkınların desteklendiği bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Direnenlerin 'terörist', LGBTİ'li öğrencilerin 'sapkın' ve Ayşe Buğra gibi bir akademisyenin 'provokatör' ilan edilmesi kabul edilemez. Devletin bilimi, sanatı, muhalif ve entelektüel refleksleri düşmanlaştırması, her türlü muhalif düşünceye karşı âdeta düşük yoğunluklu bir savaş sürdürmesi Türkiye’nin itibarı, demokratik değerleri ve geleceği adına kaygı vericidir."

'Bilim ve sanat üzerindeki baskı son bulmalı'

"Tutuklanan ve ev hapsi verilen öğrenciler derhal serbest bırakılmalı, kendilerinden ve ailelerinden özür dilenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir. Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörünü seçim yoluyla belirlemesine izin verilmeli, siyasi katılım, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanat üzerindeki baskı son bulmalıdır. Bu talepler toplamında, Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan ya da olmayan 344 yazar, şair, gazeteci ve sanatçı üniversitelerin özerkliğini, bilim ve sanatın özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak üzere imza verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."