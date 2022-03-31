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İSLAM 31.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-03-31 07:35:00 -
31.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ اَسَٓاءَ فَعَلَيْهَاؗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İyi işler yapan kendisi için yapmıştır, kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir; sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

(Câsiye Suresi - 15)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  


 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur. (Meşru ve geçerli bir mazereti olmaksızın çocuğun olmasına engel olan evlerde bereket olmaz)."

(Suyutî, el-Camiu's-Sağîr, I/217)

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