31.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ اَسَٓاءَ فَعَلَيْهَاؗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"İyi işler yapan kendisi için yapmıştır, kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir; sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

(Câsiye Suresi - 15) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur. (Meşru ve geçerli bir mazereti olmaksızın çocuğun olmasına engel olan evlerde bereket olmaz)."

(Suyutî, el-Camiu's-Sağîr, I/217)