31.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Hz. Peygamber, bir gün ashabına:



"İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir?" diye sordu. Ashab:



"Allah ve Resulü bilir ancak." dediler. Hz Peygamber:



"İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı).", buyurdu. Sonra tekrar sordu:



"İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir?"



Ashab, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı:



"Bu da iki şeydir:



Biri, Allah'tan korkmak, yani takva sahibi olmaktır.



Diğeri de güzel ahlâka sahip bulunmaktır."

(İbn Mace, Zühd, 29)