31.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَؕ لَا يَمُوتُ فٖيهَا وَلَا يَحْيٰى
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Kim rabbine günahkâr haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir; orada ne ölür ne de düzgün yaşar."
(Tâhâ Suresi - 74) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Hz. Peygamber, bir gün ashabına:
"İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir?" diye sordu. Ashab:
"Allah ve Resulü bilir ancak." dediler. Hz Peygamber:
"İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı).", buyurdu. Sonra tekrar sordu:
"İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir?"
Ashab, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı:
"Bu da iki şeydir:
Biri, Allah'tan korkmak, yani takva sahibi olmaktır.
Diğeri de güzel ahlâka sahip bulunmaktır."
(İbn Mace, Zühd, 29)