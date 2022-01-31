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İSLAM 31.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-31 07:36:00 -
31.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَؕ لَا يَمُوتُ فٖيهَا وَلَا يَحْيٰى

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kim rabbine günahkâr haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir; orada ne ölür ne de düzgün yaşar."

 (Tâhâ Suresi - 74)                                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

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