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İSLAM 30.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-03-30 07:04:00 -
30.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا ف۪ي نُفُوسِكُمْۜ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُوراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kalplerinizdekini en iyi bilen rabbinizdir.

  Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır."

 (İsrâ Suresi - 25)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Kuşkusuz ibadet ve ana babaya saygı her şeyden önce bir kalp ve gö­nül işidir. İbadet ve itaat, insanın içindeki inanç, istek, sevgi ve bağlılıktan kaynaklanırsa bir değer taşır. Âyette “Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir” ifadesiyle bu hususa işaret edilmiştir.

Öyleyse insan öncelikle ruhen “sâlih” olmalı, yani ruhunda güzel duygular, niyetler geliştirmeli, iç dünyasını düzeltmelidir. O zaman Allah bu şekilde iç dünyasındaki yanlışları silip atanlara af ve mağfiretiyle muamele edecektir (Şevkânî, III, 249).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 478

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Gizli açık çok sadaka verin ki; rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olun ve duanız kabul edilsin."

(İbni Mâce)

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